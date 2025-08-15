मनोरंजन

‘छावा’ स्टार विनीत कुमार सिंह बोले, 'नेताजी, आजाद और गांधी जी की कहानियां बड़े पर्दे पर उतारना चाहता हूं'

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Aug 15, 2025, 10:37 AM

मुंबई, 15 अगस्त (आईएएनएस)। 'जाट' और 'छावा' जैसी फिल्मों में अपनी एक्टिंग का जलवा दिखा चुके एक्टर विनीत सिंह ने शुक्रवार को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अपने दिल की बात लोगों से शेयर की। उन्होंने कहा कि वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, और महात्मा गांधी जैसे नेशनल हीरोज का रोल पर्दे पर निभाना चाहते हैं। एक्टर ने अपने बचपन की यादें भी शेयर कीं और बताया कि कैसे वो स्कूल के दिनों में स्वतंत्रता दिवस मनाते थे।

छावा स्टार विनीत कुमार ने बताया कि बचपन से अब तक उनके स्वतंत्रता दिवस को सेलिब्रेट करने में काफी बदलाव आए हैं। उन्होंने कहा, "पिछले साल मैं सनी देओल सर के साथ हैदराबाद में 'जाट' की शूटिंग कर रहा था। हमने तिरंगा फहराया, राष्ट्रगान गाया, और मिठाइयां बांटीं। बचपन में मैं अपने जूते पॉलिश करता था, वर्दी पहनता था, स्कूल परेड में भाग ले समारोह का आनंद उठाता था; वो यादें आज भी ताजा हैं।"

विनीत ने बताया कि वो आज भी स्वतंत्रता सेनानियों से प्रेरणा लेते हैं। उनमें से कुछ को सलाम करते हुए एक्टर ने कहा, "नेताजी सुभाष चंद्र बोस का एक अनूठा दृष्टिकोण था; उन्होंने भारत के लिए एक स्वतंत्र सेना का गठन किया। गांधीजी का मार्ग आज भी दुनिया को प्रेरित करता है। चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह जैसे वीरों ने देश के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। उनका साहस और बलिदान हमेशा मेरे दिल में रहेगा।"

विनीत कुमार के लिए 15 अगस्त की तारीख उनके लिए एक आम तारीख नहीं है बल्कि एक एहसास है आजादी और जिम्मेदारी का। एक्टर ने अपनी एक इच्छा भी जाहिर की। उन्होंने कहा, "नेताजी, चंद्रशेखर आजाद और महात्मा गांधी के किरदारों को पर्दे पर निभाना मेरे लिए एक गौरव जैसा होगा।"

इसी के साथ एक्टर ने स्वतंत्रता पर अपने विचार भी साझा किए। एक्टर ने कहा, “हमारी आजादी लाखों लोगों के बलिदानों से मिली है। यह अचानक नहीं मिली, यह एक लंबा, एकजुट संघर्ष था। 15 अगस्त और 26 जनवरी जैसे अवसरों पर हमें उन लोगों को याद करना चाहिए और उनका सम्मान करना चाहिए जिन्होंने इसे संभव बनाया।”

विनीत कुमार को फिल्म 'छावा' में कवि कलश की भूमिका में देखा गया था। उनके निभाए किरदार की खूब तारीफ हुई थी।

–आईएएनएस

जेपी/केआर

Related posts

Loading...

More from author

Loading...