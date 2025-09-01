मनोरंजन

'छावा' से लेकर 'शहीद-ए-मोहब्बत' तक, दिव्या दत्ता के दिखाई यादगार किरदारों की झलक

मुंबई, 1 सितंबर (आईएएनएस)। बॉलीवुड की लोकप्रिय एक्ट्रेस दिव्या दत्ता अपने शानदार अभिनय के लिए जानी जाती हैं। वह अपने हर किरदार को इतनी सच्चाई से निभाती हैं कि वह किरदार सिर्फ अभिनय नहीं, एक एहसास बन जाता है।

सोमवार को उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट किया, जो उनके करियर के बेहतरीन सफर की एक झलक दिखाती है। इस पोस्ट में उनके अलग-अलग किरदार और भावनाओं की गहराई को साफ महसूस किया जा सकता है।

इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए वीडियो में उनकी अब तक की कुछ चुनिंदा फिल्मों के सीन शामिल हैं। वीडियो की शुरुआत विक्की कौशल और रश्मिका मंदाना की फिल्म 'छावा' के एक सीन से होती है, जहां दिव्या राजमाता सोयराबाई भोसले के किरदार में नजर आ रही हैं।

इसके बाद 'आजा नचले', 'मॉर्निंग वॉक', 'शहीद-ए-मोहब्बत बूटा सिंह' जैसी फिल्मों की झलकियां दिखाई गई हैं। हर सीन में दिव्या का अलग अंदाज है, कभी गंभीर, कभी भावुक, तो कभी सशक्त और प्रेरणादायक। यह वीडियो उनके अभिनय के सफर को दिखाता है।

इस वीडियो के साथ दिव्या ने कैप्शन में लिखा, "कुछ यादगार लम्हें, कुछ खूबसूरत किरदार… कुछ शानदार फिल्में… आप सबके प्यार के लिए आभार, जो लगभग बिना शर्त महसूस होता है। इसलिए शुक्रिया। दिल से।"

बता दें कि दिव्या दत्ता ने अपने करियर की शुरुआत 1990 के दशक में पंजाबी और हिंदी फिल्मों से की, जहां उन्होंने छोटे-छोटे लेकिन प्रभावशाली किरदार निभाए। समय के साथ उन्होंने अपनी एक्टिंग के दम पर हिंदी सिनेमा में अपनी खास पहचान बनाई।

उन्होंने कई अलग-अलग तरह की फिल्मों में काम किया, जिनमें ड्रामा, कॉमेडी, थ्रिलर और बायोपिक शामिल हैं। वीर-ज़ारा', 'भाग मिल्खा भाग', 'दिल्ली-6', 'सुर', और 'बागबान' जैसी फिल्मों में उनके अभिनय को खूब सराहा गया। उनकी कला की खासियत यह है कि वे हर भूमिका को पूरी ईमानदारी और गहराई से निभाती हैं, चाहे वह छोटी हो या बड़ी। इसी वजह से वे दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाती आई हैं।

--आईएएनएस

पीके/एबीएम

