'छावा' मेरे दिल के बेहद करीब साहस और गौरव की यात्रा : विक्की कौशल

Aug 08, 2025, 12:15 PM

मुंबई, 8 अगस्त (आईएएनएस)। अभिनेता विक्की कौशल की फिल्म ‘छावा’ स्वतंत्रता दिवस के मौके पर 17 अगस्त को स्टार गोल्ड चैनल पर प्रीमियर के लिए तैयार है। विक्की ने बताया कि उन्होंने इस फिल्म के हर सीन को शानदार बनाने में खूब मेहनत की। यह फिल्म उनके लिए बेहद खास है।

विक्की ने बताया, “छत्रपति संभाजी महाराज की विरासत को हर घर तक पहुंचाना गर्व की बात है। ‘छावा’ साहस और गौरव की यात्रा है, जिसमें मैंने अपनी पूरी मेहनत झोंक दी।”

उन्होंने यह भी बताया कि यह फिल्म पहली बार मराठी में भी कुछ चुनिंदा टीवी चैनल पर उपलब्ध होगी, जिससे मराठी दर्शकों के लिए यह और खास हो जाएगी।

‘छावा’ छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र छत्रपति संभाजी महाराज की असाधारण जीवन यात्रा को पर्दे पर पेश करती है, जिनकी विरासत ने भारतीय इतिहास को नया आकार दिया।

लक्ष्मण उतेकर के निर्देशन में बनी 'छावा' में विक्की कौशल के साथ अभिनेत्री रश्मिका मंदाना महारानी येसुबाई के किरदार में, अक्षय खन्ना औरंगजेब के किरदार में और दिव्या दत्ता महारानी सोयराबाई की भूमिका में हैं। इसके अलावा विनीत कुमार सिंह कवि कलश के और आशुतोष राणा हंबीरराव मोहिते की दमदार भूमिका में हैं।

रश्मिका ने बताया, “महारानी येसुबाई का किरदार निभाना मेरे लिए सम्मान की बात थी। वह ताकत, गरिमा और साहस की प्रतीक थीं, जो छत्रपति संभाजी महाराज के मजबूत स्तंभ के रूप में हैं। इस ऐतिहासिक ड्रामे में उनकी कहानी को पर्दे पर लाना बेहद खास रहा।”

निर्देशक लक्ष्मण उतेकर ने कहा कि ‘छावा’ मेरे लिए सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि छत्रपति संभाजी महाराज के साहस और भावना को श्रद्धांजलि देने जैसा है। इस कहानी को भव्यता और प्रामाणिकता के साथ पेश करना जरूरी था।

स्टार गोल्ड के प्रवक्ता ने कहा, “स्टार गोल्ड हमेशा बेहतरीन मनोरंजन देता रहा है। ‘छावा’ की प्रभावशाली कहानी और शानदार अभिनय इसे टीवी पर एक शानदार अनुभव बनाते हैं।”

यह फिल्म भारत के घरों में एक यादगार अनुभव देने के लिए तैयार है।

