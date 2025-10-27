मनोरंजन

छठ से देवोलीना भट्टाचार्जी को इतना लगाव क्यों? एक्ट्रेस ने बताई एक साल बाद की इच्छा

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Oct 27, 2025, 04:48 PM

मुंबई, 27 अक्टूबर (आईएएनएस)। टीवी एक्ट्रेस देवोलीना भट्टाचार्जी को पिछली बार टीवी सीरियल 'छठी मैया की बिटिया' में एक देवी की भूमिका में देखा गया था। उन्होंने आईएएनएस को दिए खास इंटरव्यू में बताया कि वह छठी मैया के साथ एक खास लगाव महसूस करती हैं।

छठ पूजा के अवसर पर देवोलीना ने छठी मैया के महत्व और अपने पौराणिक शो में उनकी भूमिका के बारे में बात की। उन्होंने बताया कि सीरियल की शूटिंग के दौरान ही उन्हें खुद के प्रेग्नेंट होने की खुशखबरी मिली थी।

देवोलीना भट्टाचार्जी ने कहा, "मुझे सीरियल छठी मैया की शूटिंग के दौरान सेट पर ही अपनी गर्भावस्था के बारे में पता चला। मैं गर्भावस्था के सातवें महीने तक शूटिंग कर रही थी, इसलिए तकनीकी रूप से अपनी पूरी गर्भावस्था के दौरान मैं छठी मैया की शूटिंग कर रही थी। यही कारण है कि यह शो मेरे लिए अधिक यादगार है।"

अभिनेत्री ने छठ पूजा के बारे में बात करते हुए बताया, "मुझे नहीं पता था कि छठ का त्योहार बच्चों के लिए मनाया जाता है। हां, मुझे पता था कि यह बिहार में मनाया जाता है, लेकिन शो छठी मैया की शूटिंग के दौरान मुझे इसके बारे में और पता चला और अब मैं इससे बहुत जुड़ी हुई हूं।"

देवोलीना ने शारदा सिन्हा पर भी बात की। उन्होंने बताया कि वह उनके गाने बहुत पसंद करती हैं। देवोलीना ने कहा, "मुझे छठी मैया के गाने बहुत पसंद हैं। शारदा जी, जो पिछले साल हमें छोड़कर चली गईं, उनके गाने मुझे बहुत पसंद हैं। वे दिल को छू लेने वाले हैं।"

जब आईएएनएस ने उनसे यह पूछा कि जब उन्हें इस सीरियल का ऑफर मिला तो उन्हें कैसा लगा, इसका जवाब देते हुए अभिनेत्री ने कहा, "जब मुझे यह प्रस्ताव मिला तो मुझे अच्छा लगा। सच कहूं तो, मैं थोड़ी संशय में थी, क्योंकि मैंने पहले कभी कोई पौराणिक किरदार नहीं निभाया था। इस शैली में मेरा यह पहला किरदार था। यह पहली बार था कि छठी मैया पर कोई शो बन रहा था, इसलिए मुझे भी यह बहुत अच्छा लगा। पूरे समय सब कुछ बहुत सकारात्मक और शांत रहा।"

देवोलीना ने बताया कि वह इस साल तो नहीं, लेकिन आने वाले समय में यह व्रत जरूर करना चाहेंगी।

--आईएएनएस

जेपी/वीसी

Related posts

Loading...

More from author

Loading...