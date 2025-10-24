छठ पर्व के पावन अवसर पर अक्षरा सिंह का नया भक्ति गीत ‘केलवा के पात’ रिलीज

मुंबई, 23 अक्टूबर (आईएएनएस)। लोक आस्था का महापर्व छठ जल्द ही आने वाला है। इस पावन अवसर से पहले ही अभिनेत्री अक्षरा सिंह ने प्रशंसकों के लिए नया भक्ति गीत 'केलवा के पात' गुरुवार को रिलीज कर दिया।

अक्षरा ने इंस्टाग्राम स्टोरी सेक्शन पर गाने की रिलीज की खुशखबरी शेयर की। उन्होंने पोस्ट के साथ कैप्शन में लिखा, "छठ मइया के आशीर्वाद से ‘केलवा के पात’ अब आपके लिए उपलब्ध है।"

गाने को खुद अक्षरा सिंह और सुगम सिंह ने गाया है और लिरिक्स मनोज मतलबी ने दिए हैं। वहीं, म्यूजिक मधुकर आनंद ने दिया है। गीत यूट्यूब, स्पॉटिफाई, गाना और जियोसावन सहित सभी प्रमुख प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध है।

गीत का वीडियो बेहद जीवंत और आकर्षक है। इसमें अक्षरा छठ व्रत की कठिन तपस्या को बड़े ही मनोरंजक और सरल अंदाज में प्रस्तुत कर रही हैं। वे साड़ी में पूजा कर रही हैं। वीडियो में सूर्यास्त और सूर्योदय के सीन, नदी का किनारा और व्रतियों की भक्ति भावना को खूबसूरती से दर्शाया गया है।

छठ बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा लोकपर्व है। यह सूर्य देव और छठी मइया को समर्पित है। चार दिनों तक चलने वाले इस व्रत में नहाय खाय, खरना, निर्जला उपवास और अर्घ्य जैसे कड़े नियम होते हैं।

अभिनेत्री की हाल ही में फिल्म रूद्रशक्ति रिलीज हुई थी। फिल्म में अक्षरा के साथ विक्रांत सिंह मुख्य भूमिका में थे। फिल्म एक प्योर लव स्टोरी है, जिसमें पिछले जन्म का रिश्ता दिखाया गया है। फिल्म को अच्छा रिस्पांस मिला है।

इसके अलावा, अक्षरा सिंह निरहुआ के साथ फिल्म 'सात फेरे चार वचन' और 'अम्बे है मेरी मां' में भी दिखने वाली हैं। फिल्म की शूटिंग पूरी हो चुकी है, अब फिल्म का ट्रेलर आने वाला है।

--आईएएनएस

एनएस/एबीएम