छठी मईया की भक्ति में डूबे अरविंद अकेला कल्लू, रिलीज किया इमोशनल गाना

Oct 19, 2025, 05:25 PM

मुंबई, 19 अक्टूबर (आईएएनएस)। भोजपुरी सिनेमा के लोकप्रिय गायक और अभिनेता अरविंद अकेला कल्लू ने छठ महापर्व के आगमन से पहले अपने प्रशंसकों के लिए एक नया छठ गीत 'ए छठी मईया' रिलीज किया है।

यह गाना उनकी मधुर आवाज और भावनात्मक प्रस्तुति के लिए खूब सराहा जा रहा है। अरविंद ने इंस्टाग्राम पर गाने को साझा करते हुए लिखा, "बहुत ही प्यारा छठ गीत ‘ए छठी मईया’ रिलीज हो गया है। इसे जरूर देखें और अपना प्यार दें। जय छठी मईया।"

उनके इस पोस्ट ने प्रशंसकों में उत्साह भर दिया है।

'ए छठी मईया' गीत को 'कल्लू म्यूजिक वर्ल्ड' के बैनर तले रिलीज किया गया है। गीत के बोल अशुतोष तिवारी ने लिखे हैं, जो सादगी और भावनात्मक गहराई के लिए जाने जाते हैं। संगीत प्रियांशु सिंह ने दिया है, जिन्होंने गाने को एक मधुर और पारंपरिक छठ पूजा का रंग दिया है। यह गीत स्पॉटिफाई, गाना, एप्पल म्यूजिक सहित सभी प्रमुख म्यूजिक प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध है, जिसे आसानी से सुन सकते हैं।

गीत के वीडियो में अरविंद अकेला कल्लू भावनात्मक अंदाज में गाते नजर आ रहे हैं। वीडियो की कहानी एक ऐसी महिला के इर्द-गिर्द घूमती है, जो संतान प्राप्ति की इच्छा रखती है, लेकिन उसे बच्चा नहीं हो पा रहा। वह छठी मां की पूजा-अर्चना करती हैं और मनोकामना मांगती हैं। यह कहानी दर्शकों के दिलों को छू रही है, क्योंकि यह छठ पूजा के प्रति श्रद्धा और विश्वास को दर्शाती है।

अरविंद अकेला कल्लू भोजपुरी सिनेमा में अपनी गायकी और अभिनय के लिए मशहूर हैं। उनके गाने हर बार प्रशंसकों को कुछ नया और भावपूर्ण अनुभव देते हैं। 'ए छठी मईया' भी ऐसा ही एक प्रयास है, जो छठ पर्व के महत्व को दर्शाता है।

अभिनेता हर शुभ अवसर के पहले गाना जरूर रिलीज करते रहते हैं। इससे पहले नवरात्रि के अवसर पर भी गायक ने 'पूजा माई खातिर' रिलीज किया था, जिसे दर्शकों ने खूब पसंद किया था।

--आईएएनएस

एनएस/एबीएम

