छठ के मौके पर मनोज तिवारी ने रिलीज किया 'दउरा लिहलीं सजाय' गीत

नई दिल्ली, 23 अक्टूबर (आईएएनएस)। छठ महापर्व के अवसर पर भोजपुरी सिनेमा के कई दिग्गज स्टार विशेष गीत लेकर आते हैं। पवन सिंह, अक्षरा सिंह और खेसारी लाल हर साल नए गीत रिलीज करते हैं।

अब भाजपा सांसद और भोजपुरी सिंगर-एक्टर मनोज तिवारी ने नया छठ गीत रिलीज कर दिया है, जिसमें उनके साथ कपिल मिश्रा भी दिख रहे हैं।

मनोज तिवारी के नए छठ गीत का नाम 'दउरा लिहलीं सजाय' है, जिसे शुभ-लाभ फिल्म के यूट्यूब चैनल पर रिलीज किया गया है। गीत का स्क्रीनप्ले बहुत शानदार है। इसमें पारंपरिक तरीके से ठेकुआ बनाने और घाट पर फलों की टोकरी ले जाने के सीन हैं।

गीत में मनोज तिवारी कहते हैं कि 'छठी मईया हमने मिट्टी के चूल्हे पर ठेकुआ बना दिया है और अलग-अलग फलों से सजाकर टोकरी को भी तैयार कर दिया है।' गीत में सिंगर महिलाओं के अखंड सौभाग्य की कामना भी कर रहे हैं। सिंगर का छठ गीत पूरे त्योहार के इमोशन को दिखाता है कि कैसे भक्ति और आस्था के साथ इस पर्व की तैयारी की जाती है।

गीत में कपिल मिश्रा के अलावा रक्षा गुप्ता और स्वैगी सिंह राजपूत भी हैं। भक्ति से भरे गीत को मनोज तिवारी ने गाया है और गीत के लिरिक्स आरआर पंकज ने लिखे हैं। गीत को फैंस का भी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है।

एक यूजर ने सिंगर की तारीफ कर लिखा, "बहुत सुंदर प्रस्तुति पेश की है, इतने समय बाद, इस बार छठ पर यही गीत छाया रहेगा।"

एक अन्य यूजर ने लिखा, "आपकी आवाज छठ गीतों में भक्ति का भाव भर देती है, मनोज जी, जय हो छठी मईया।"

