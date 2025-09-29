मनोरंजन

छत्तीसगढ़ के व्यंजनों का उठाया लुत्फ, अदा शर्मा ने 'बस्तर' की शूटिंग को किया याद

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Sep 29, 2025, 08:37 AM

मुंबई, 29 सितंबर (आईएएनएस)। अभिनेत्री अदा शर्मा इन दिनों छत्तीसगढ़ में हैं। यहां पर उन्होंने राज्य के मशहूर व्यंजनों का लुत्फ उठाते हुए 'बस्तर: द नक्सल स्टोरी' की शूटिंग के दिनों को याद किया।

'द केरल स्टोरी' फेम अभिनेत्री अदा शर्मा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर इस यात्रा की कई तस्वीरें साझा की हैं। इनमें वह नागपुर गर्ल्स क्रिकेट टीम के साथ पोज देती दिख रही हैं। उन्होंने टीम को मैच से पहले मैदान के अंदर और बाहर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित किया। एक फोटो में वह छत्तीसगढ़ के व्यंजनों का लुत्फ भी उठाती दिख रही हैं।

इसी के साथ ही उन्होंने अपनी फिल्म 'बस्तर: द नक्सल स्टोरी' की शूटिंग की एक तस्वीर भी साझा की है। इसमें वह बच्चों के साथ खेलती तो कभी 'गन' के साथ मस्ती करती दिख रही हैं। इसका मतलब है कि उन्होंने फिल्म की शूटिंग को काफी इंजॉय किया।

पोस्ट को शेयर करते हुए अभिनेत्री ने अपने इंस्टाग्राम पर लिखा, "हैलो रायपुर! नाश्ते के लिए निकली और नागपुर से आई क्रिकेटर लड़कियों से मुलाकात हुई। आज के मैच और जिंदगी की हर पारी के लिए। नागपुर की शेरनियों, हर मैदान में जोर से दहाड़ो। छत्तीसगढ़ में 'बस्तर' की शूटिंग की यादें ताजा हो गईं। यहां आते ही गाजर का जूस और स्थानीय व्यंजनों का मजा लेती हूं। अब 1 घंटे 13 मिनट की झपकी लेने का समय है। बाय।"

अदा शर्मा सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। कुछ दिन पहले अदा ने यहां अपना एक वीडियो पोस्ट किया था, जिसमें वह बंदरों को खाना खिलाती नजर आ रही थीं। इस पल को इंस्टाग्राम पर शेयर करते हुए अदा ने लिखा, "आप सभी को मेरी और मेरे परिवार की तरफ से नवरात्रि की शुभकामनाएं।"

वर्क फ्रंट की बात करें तो आने वाले दिनों में अदा शर्मा दो हॉरर हिंदी फिल्मों में नजर आएंगी। एक में वह सुपरहीरो की भूमिका निभाएंगी। दूसरी एक दक्षिण भारतीय फिल्म है। इसमें वह एक देवी का किरदार निभाएंगी। इसके अलावा, वह अपने सुपरहिट सीरीज ‘रीता सान्याल’ के सीजन 2 में भी मुख्य भूमिका में नजर आएंगी।

--आईएएनएस

जेपी/एबीएम

Related posts

Loading...

More from author

Loading...