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छोटे पर्दे पर कमबैक को तैयार राजीव खंडेलवाल, ‘तुम हो ना घर की सुपरस्टार’ में आएंंगे नजर

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Apr 14, 2026, 02:28 PM

मुंबई, 14 अप्रैल (आईएएनएस)। अभिनेता राजीव खंडेलवाल छोटे पर्दे पर धमाकेदार वापसी करने जा रहे हैं। वह नए गेम रियलिटी शो ‘तुम हो ना – घर की सुपरस्टार’ के होस्ट बनकर टीवी पर नजर आएंगे। इस टीवी शो का प्रीमियर 28 अप्रैल से सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पर होगा।

'तुम हो ना घर की सुपरस्टार’ में आम घरेलू महिलाओं को उनके परिवार के साथ मंच पर आने और अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा।

मेकर्स ने शो का प्रोमो जारी किया, जिसमें राजीव खंडेलवाल एक कंटेस्टेंट अवंतिका और उनके पति से बात करते दिख रहे हैं। अवंतिका ने अपने मॉडलिंग करियर को छोड़कर गृहणी का रोल चुना है। राजीव उनसे कहते हैं, “आपने मॉडलिंग का पेशा छोड़ दिया और होममेकर बन गईं।” भावुक होकर अवंतिका के पति बताते हैं कि उनकी पत्नी ने बच्चों के लिए अपना करियर त्याग दिया। पति कहते हैं, “मैंने हजार बार कहा कि अगर तुम करियर करना चाहो तो मैं घर संभाल लूंगा।”

वहीं, अवंतिका के पति उन्हें हाई हील्स गिफ्ट करके कहते हैं, “8 साल हो गए, मैंने हाई हील्स में नहीं देखा, आज मैं इस मंच पर देखना चाहता हूं।” इस पर राजीव खंडेलवाल इस जोड़ी का हौसला बढ़ाते हुए कहते हैं, “यह मंच आपका है। यह पल आपका है।” प्रोमो में राजीव के साथ यह जोड़ी मंच को रैंप की तरह इस्तेमाल करते हुए दिखाई दे रही है।

राजीव खंडेलवाल पिछली बार टीवी पर ‘अमर विश्वास’ में नजर आए थे। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत ‘फिल्मी चक्कर’ सीरीज को निर्देशित करके की थी। एक्टर के रूप में उन्हें पहला बड़ा ब्रेक ‘कहीं तो होगा’ में मिला। इसके बाद उन्होंने ‘टाइम बम 9/11’, ‘सुन लेना’, ‘लेफ्ट राइट लेफ्ट’ और ‘रिपोर्टर्स’ जैसी कई सीरीज में काम किया।

साल 2008 में फिल्म ‘आमिर’ से बॉलीवुड में डेब्यू करने वाले राजीव ने ‘शैतान’, ‘साउंडट्रैक’, ‘टेबल नंबर 21’ और ‘सम्राट एंड कंपनी’ जैसी फिल्मों में भी अभिनय किया। वेब सीरीज में उन्होंने 2018 में ‘हक से’ और 2019 में दिव्यांका त्रिपाठी के साथ ‘कोल्ड लस्सी और चिकन मसाला’ में काम किया।

अभिनय के अलावा राजीव रियलिटी शो होस्ट भी कर चुके हैं। उन्होंने ‘डील या नो डील’, ‘सच का सामना’, ‘सुपर कार्स’ और ‘माई एंडेवर’ जैसे कई शो होस्ट किए हैं।

--आईएएनएस

एमटी/पीएम

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