छोटे पर्दे पर भगवान श्रीकृष्ण के जीवन और दर्शन की गाथा सुनाते हैं ये बेहतरीन टीवी सीरियल

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
Aug 16, 2025, 12:34 PM
मुंबई, 15 अगस्त (आईएएनएस)। छोटे पर्दे की दुनिया में भगवान श्रीकृष्ण के जीवन, उनकी लीलाओं और शिक्षाओं को कई लोकप्रिय टीवी धारावाहिक के जरिये हमारे सामने पेश किया गया है। जन्माष्टमी का पावन पर्व नजदीक है, ऐसे में आइए एक नजर डालते हैं उन चर्चित धारावाहिकों पर, जिन्होंने श्रीकृष्ण की दिव्य गाथा को घर-घर तक पहुंचाया और दर्शकों को उनके आदर्शों से प्रेरित किया।

इन टीवी सीरियल्स में उनके बचपन की मनमोहक कहानियों से लेकर महाभारत के युद्ध क्षेत्र में दिए गए उपदेशों तक, हर पहलू को रोचक ढंग से दिखाया गया है।

महाभारत- मशहूर फिल्ममेकर बीआर चोपड़ा का महाभारत सीरियल इस लिस्ट में सबसे ऊपर है। भगवान श्रीकृष्ण के जीवन पर आधारित ऐसा सीरियल आज तक नहीं बना। इस धारावाहिक में नितीश भारद्वाज ने भगवान कृष्ण की भूमिका निभाई थी, जिसके लिए वे आज भी जाने जाते हैं। ये करीब दो साल तक चला था।

कृष्णा- फेमस एक्टर स्वप्निल जोशी ने इस सीरियल में कृष्ण (बचपन) की भूमिका निभाई थी। यह धारावाहिक 1993 में डीडी नेशनल पर प्रसारित हुआ था। इसमें श्री कृष्ण के जीवन और दर्शन को अच्छे से पेश किया गया है।

​परमावतार श्री कृष्ण- यह सीरियल वर्ष 2017 में प्रसारित हुआ था। परमावतार श्री कृष्ण की कहानी कृष्ण के जीवन और जन्म के इर्द-गिर्द घूमती है। अभिनेता सुदीप साहिर इस शो में भगवान कृष्ण की भूमिका निभाते दिखे थे।

महाभारत- सिद्धार्थ कुमार तिवारी के इस नए जमाने के टीवी शो में सौरभ राज जैन ने श्री कृष्ण की भूमिका निभाई थी। पिछले महाभारत सीरियल की तरह, इसे भी दर्शकों का भरपूर प्यार मिला। यह शो 2013 में टीवी पर प्रसारित हुआ था।

राधा कृष्ण- यह सीरियल राधा और कृष्ण की अमर प्रेम कहानी बताता है। अभिनेता सुमेध मुद्गलकर ने इसमें कृष्ण की भूमिका निभाई और मल्लिका सिंह ने राधा का किरदार निभाया। 2018 में आए इस शो में उस समय की कहानी दिखाई गई जब राधा को श्राप मिला था कि वह कृष्ण से अलग हो जाएंगी।

जय श्री कृष्ण- यह शो 2008 में प्रसारित हुआ था। धृति भाटिया ने शो में कृष्ण के बचपन का किरदार निभाया था। इस सीरियल में श्रीकृष्ण के जीवन और राधा के साथ बिताए समय की मधुर कहानियां शामिल थीं।

–आईएएनएस

जेपी/जीकेटी

