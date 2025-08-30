मनोरंजन

'छोटी बहू' ने साड़ी में दिखाए लटके-झटके, रुबीना दिलैक के दिलकश अंदाज पर फैंस फिदा

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Aug 30, 2025, 10:36 AM
'छोटी बहू' ने साड़ी में दिखाए लटके-झटके, रुबीना दिलैक के दिलकश अंदाज पर फैंस फिदा

मुंबई, 30 अगस्त (आईएएनएस)। अभिनेत्री रुबीना दिलैक इन दिनों रियलिटी शो 'पति पत्नी और पंगा' को लेकर काफी चर्चा में बनी हुई हैं। उन्होंने शनिवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर अपनी तस्वीरें शेयर कीं।

अभिनेत्री ने डार्क पर्पल साइनिंग वाली गोल्डन प्रिंट साड़ी पहन रखी है। उन्होंने गले में मंगलसूत्र, मांग में सिंदूर और हाथों में कंगन पहना हुआ है। खुले हुए बालों में रुबीना दिलैक का यह लुक फैंस को काफी पसंद आ रहा है।

पहली फोटो में वह स्टाइलिश तरीके से पोज देते हुए नजर आ रही हैं। दूसरी में वह बालों को संवारती हुए पोज दे रही हैं. इस दौरान उन्होंने वीडियो के लिए भी पोज दिए. रुबीना ने इसे कैप्शन दिया, "अपनी नारी शक्ति को व्यक्त कर रही हूं।"

फैंस को यह पोस्ट काफी पसंद आ रहा है। एक यूजर ने कमेंट लिखा- "ब्यूटी फुल तो दूसरे यूजर ने "बॉस लेडी"। एक अन्य यूजर ने लिखा, "प्रिटी"। एक शख्स ने अभिनेत्री के बालों की तारीफ करते हुए लिखा, "रुबीना, आपके स्ट्रेट हेयर काफी अच्छे लग रहे हैं।"

अभिनेत्री रुबीना ने इससे पहले इंस्टाग्राम पर पति अभिनव संग तस्वीरें पोस्ट कीं थीं, जिसमें दोनों साथ में प्यारे लग रहे थे। उनकी इस पोस्ट से फैंस अंदाजा लगा रहे थे कि उनकी ये तस्वीरें पति-पत्नी और पंगा के सेट की हैं। रुबीना ने उसमें लाइट पर्पल कलर की ड्रेस पहनी थी। वहीं, अभिनव ब्लैक कोट-पैंट में नजर आए थे। इसके कैप्शन में रुबीना ने लिखा, "ये मेरा पति और मैं इसकी पंगा, मेरा मतलब है पत्नी।"

रुबीना दिलैक ने 'मिस शिमला' समेत कई ब्यूटी कॉन्टेस्ट में अवॉर्ड्स अपने नाम किए हैं। एक्ट्रेस बनने से पहले वह आईएएस अधिकारी बनना चाहती थीं, जिसके लिए वह चंडीगढ़ में तैयारी भी करने भी गई थीं, लेकिन किस्मत में कुछ और ही लिखा था।

एक बार उन्होंने अपनी फ्रेंड के कहने पर टीवी सीरियल 'छोटी बहू' के लिए ऑडिशन दिया और सेलेक्ट भी हो गईं। यहां से उन्होंने एक्टिंग में जाने का फैसला किया और सीरियल में राधिका का रोल निभाया। इसके बाद उन्होंने 'सास बिना ससुराल', 'पुनर्विवाह: एक नई उम्मीद', 'जीनी और जूजू', और 'शक्ति' जैसे हिट शो दिए हैं। उन्होंने राजपाल यादव स्टारर फिल्म 'अर्ध' से बॉलीवुड में डेब्यू किया। वह 'बिग बॉस 16' की विनर भी रही हैं।

--आईएएनएस

एनएस/वीसी

Related posts

Loading...

More from author

Loading...