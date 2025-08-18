'छोरियां चली गांव' से मैंने बहुत कुछ सीखा, ये सबक मेरे साथ ताउम्र रहेगा: रेहा सुखेजा

मुंबई, 18 अगस्त (आईएएनएस)। ज़ी टीवी के रियलिटी शो 'छोरियां चली गांव' को दर्शक पसंद कर रहे हैं। इस शो को रणविजय सिंह होस्ट कर रहे हैं। ये एक रियलिटी शो है जो ग्रामीण बैकग्राउंड पर आधारित है।

शो में अनीता हसनंदानी, कृष्णा श्रॉफ, ऐश्वर्या खरे, रमीत संधू, अंजुम फकीह, रेहा सुखेजा, डॉली जावेद, सुमुखी सुरेश, एरिका पैकर्ड और सुरभि समृद्धि जैसी सेलिब्रिटी हैं।

इस शो से अब कंटेस्टेंट रेहा सुखेजा की छुट्टी हो गई है। उन्होंने एक इंटरव्यू में शो की यादों और इससे जुड़े अनुभव के बारे में बात की है।

पहले दिन से ही रेहा सुखेजा एक दमदार कंटेस्टेंट रहीं। उन्होंने हर टास्क को पूरे दिलो-जान से किया। 'गोबर टास्क' से लेकर 'फायर टास्क' तक, सभी में वो बढ़-चढ़कर हिस्सा लेते हुए दिखाई दीं। गृह-प्रवेश राउंड में तो मिस बमुलिया का खिताब भी जीता था।

वो अब शो में नहीं हैं; उन्हें एलिमिनेट कर दिया गया है। रिया के लिए ये सफर कैसा रहा? उन्होंने इस पर बात करते हुए कहा, "ये अनुभव मेरे लिए परिवर्तनकारी रहा। मैं छोरियां चली गांव में ये सोच कर आई थी कि यहां टास्क और प्रतियोगिताएं होंगी, लेकिन इसने मुझे दोस्ती और जीवन के बारे में बहुत सारी सीख दी है, जो मेरे साथ सदा रहेंगी।"

उन्होंने आगे कहा, "अखाड़े में कुश्ती लड़ने से लेकर बच्चों को संभालने तक, मैंने हर दिन कुछ न कुछ सीखा। गृहप्रवेश राउंड को जीतना मेरे लिए यादगार रहा। गांव ने मेरी परीक्षा ली, मुझे परखा, और मुझे बहुत कुछ सिखाया। सबसे बड़ी बात, इसने मेरी ताकत जो मेरे अंदर है उससे रूबरू करवाया। मैं इस खूबसूरत सफर के लिए हमेशा आभारी रहूंगी।"

रेहा के चले जाने के बाद अब शो में बहुत कुछ देखने को मिलेगा; काफी ड्रामा और ट्विस्ट अभी आना बाकी है। 'छोरियां चली गांव' में अभी और भी तगड़ा कॉम्पिटिशन देखने को मिलेगा। आगे एपिसोड और भी मजेदार होने वाले हैं। इस रियलिटी शो को रात 10 बजे जी टीवी पर देख सकते हैं।

--आईएएनएस

जेपी/केआर