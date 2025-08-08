मनोरंजन

'छोरियां चली गांव' में 'तू मेरा हमदर्द है' गाने पर ऐश्वर्या की परफॉर्मेंस देख एरिका हुई इमोशनल

Aug 08, 2025

मुंबई, 8 अगस्त (आईएएनएस)। जी टीवी के शो 'छोरियां चली गांव' का लेटेस्ट एपिसोड बहुत ही भावुक भरा रहा है। इसमें ऐश्वर्या खरे का दिल को छू लेने वाला गाना 'तू मेरा हमदर्द है' दिखाया गया।

उनकी दिल छू लेने वाली परफॉर्मेंस देख उनकी साथी कंटेस्टेंट एरिका पैकर्ड की आंखें भर आई; ये एक भावुक पल था, जिसे दर्शक और जज भी रिलेट कर पाए।

इस शो में फिलहाल लड़कियां अपने गांव वाले घरों से अपने नए ‘बसेरा’ घर में गई हैं। यहां पर उन्हें गांव वालों का दिल जीतने का टास्क दिया गया है, जिसके बाद उन्हें मिस बमुलिया का टाइटल दिया जाएगा।

ये एपिसोड म्यूजिक और खुशी का मिश्रण बन गया। ऐश्वर्या ने इसमें 'तू मेरा हमदर्द है' गाने पर कमाल की परफॉर्मेंस दी जो उनकी साथी कंटेस्टेंट एरिका को समर्पित थी। ये गाना एरिका के दिल को छू गया। इसके बाद ऐश्वर्या ने बताया कि उनके परिवार के सभी लोगों को गाना गाना बेहद पसंद है, ये विशेष उपहार है जो उन्हें अपने पिता से मिला है।

ऐरिका ने ये भी बताया कि ऐश्वर्या और उन दोनों के बीच एक अटूट रिश्ता बन गया है। ये एक साधारण से टास्क से शुरू हुआ था और दोस्ती के एक खूबसूरत पल में तब्दील हो गया। इस फीलिंग से अभिभूत एरिका ने कहा, "पहले ही एपिसोड में, मैंने कृष्णा से कहा था, मिसेज बहू कभी मेरी दोस्त नहीं बन सकती।' लेकिन अब मुझे देखो, मैं उसे बहुत पसंद करती हूं। मैं जो गुण खुद में खोजने की कोशिश कर रही थी, उसकी शांति, उसकी करुणा, उसका धैर्य भरा स्वभाव—ये सब उसके पास हैं। और बदले में वह थोड़ी मस्ती और थोड़ा सा पागलपन तलाश रही थी, जो मैं उसके जीवन में लाई। हमने एक-दूसरे को सबसे अप्रत्याशित तरीके से संतुलित किया।"

इस शो को रणविजय सिंह होस्ट कर रहे हैं। ये एक रियलिटी शो है जो ग्रामीण बैकग्राउंड पर आधारित है। शो में अनीता हसनंदानी, कृष्णा श्रॉफ, ऐश्वर्या खरे, रमीत संधू, अंजुम फकीह, रेखा सुखेजा, डॉली जावेद, सुमुखी सुरेश, एरिका पैकर्ड, और सुरभि समृद्धी जैसे सेलिब्रिटी हैं।

'छोरियां चली गांव' 3 अगस्त को 'जी टीवी' पर शुरू हुआ था।

