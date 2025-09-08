‘छोरियां चली गांव’ के सेट पर जैकी श्रॉफ का कॉल, बेटी कृष्णा हुईं भावुक

मुंबई, 8 सितंबर (आईएएनएस)। रियलिटी शो 'छोरियां चली गांव' का आने वाला एपिसोड बहुत ही खास होने वाला है। इसमें बॉलीवुड स्टार जैकी श्रॉफ कंटेस्टेंट और बेटी कृष्णा श्रॉफ को खास संदेश देने वाले हैं। इसके प्रोमो वीडियो में इस बात की जानकारी मिली है।

यह संदेश सुनने के बाद कृष्णा श्रॉफ भावुक भी होती दिखाई दीं। 'छोरियां चली गांव' के सेट पर सरप्राइज कॉल होस्ट रणविजय सिंह ने शेयर किया।

इस संदेश में जैकी श्रॉफ ने कहा, "मेरे सभी भिड़ू लोगों को मेरा नमस्कार, यह बहुत अच्छा शो है। इसमें मेरी बेटी कृष्णा हिस्सा ले रही है। खेती... यही तो जिंदगी है। ये किसान की बातें, ये खेती की बातें हैं, यही तो हमारे जीवन का आधार हैं। कृष्णा जीते, न जीते, मगर उसे गांव में देखकर बहुत खुशी मिल रही है। सभी कंटेस्टेंट को शुभकामनाएं, वो भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। सब सही कर रहे हैं, फोन से दूर, शहर के शोर-शराबे से दूर। जय माई की, चिंता किस बात की। कृष्णा मुझे तुम पर गर्व है कि तुम ये शो कर रही हो, तुम्हें ढेर सारा प्यार। इस शो से तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जल्दी मिलते हैं।"

इस संदेश को सुनने के बाद कृष्णा थोड़ी भावुक हो गईं। उन्होंने बताया कि पिता के साथ उनका रिश्ता इतना करीबी नहीं है। वो भावनात्मक रूप से मां से अधिक जुड़ी हैं। यह पहली बार है, जब वो इस तरह से अपने पिता से बातें कर रही हैं। यह उनके लिए बहुत खास है।

'छोरियां चली गांव' एक रियलिटी शो है, जो ग्रामीण बैकग्राउंड पर आधारित है। इसे दर्शक पसंद कर रहे हैं। इस शो को रणविजय सिंह होस्ट करते हैं। इसमें अनीता हसनंदानी, कृष्णा श्रॉफ, ऐश्वर्या खरे, रमीत संधू, अंजुम फकीह, डॉली जावेद, सुमुखी सुरेश, एरिका पैकर्ड और सुरभि समृद्धि जैसे कंटेस्टेंट हैं। यह शो जीटीवी पर प्रसारित हो रहा है।

कुछ दिनों पहले शो के सेट पर गणेश उत्सव मनाया गया था। उस दौरान शो को एक्टर विपुल रॉय ने होस्ट किया था। सभी भगवान गणेश की भक्ति में डूबे दिखे थे। इसके लेटेस्ट एपिसोड दर्शक जी5 ऐप पर भी देख सकते हैं।

--आईएएनएस

