छपरा से भागने की फिराक में हैं खेसारी लाल यादव पर जनता जाने न दे, निरहुआ ने ली चुटकी

पटना, 9 नवंबर (आईएएनएस)। बीजेपी नेता दिनेश लाल यादव और मनोज तिवारी ने छपरा से राजद प्रत्याशी खेसारी लाल यादव और इंडिया महागठबंधन पर जोरदार हमला बोला है। निरहुआ ने खेसारी को अश्लील गानों का गुरु बताया है, जबकि मनोज तिवारी का कहना है कि राजद ने हमेशा से बिहार के संसाधनों का इस्तेमाल किया है और जनता से उनका हक छीना है।

खेसारी लाल यादव के अश्लील गानों वाले बयान पर अभिनेता दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ ने मीडिया से कहा कि "लोगों को समझना चाहिए, अश्लील गानों का असली उस्ताद तो वही है और वे लोग उसी को साथ लेकर घूम रहे हैं। वे हर दिन अपना बयान पलट देते हैं, कभी कहते हैं कि हम लोगों से अश्लील गाने बनाना सीखा है, तो कभी कहते हैं कि इंडस्ट्री में कभी हम लोगों को फॉलो नहीं किया, वे खुद ही अपने बयान पर कायम नहीं रह पा रहे हैं।

खेसारी लाल के दिए चैलेंज पर निरहुआ ने कहा कि खेसारी भागने की तैयारी में हैं, क्योंकि वे कह रहे हैं कि सर्टिफिकेट नहीं लेंगे, चुनाव नहीं लड़ेंगे, मतलब छपरा को धोखा देकर वे भागने की फिराक में हैं, लेकिन जाने नहीं देना है। उन्होंने कहा, "मैं भी आजमगढ़ से हार गया हूं, लेकिन आज भी वहां के लिए विकास कार्य कर रहा हूं। मैदान छोड़कर नहीं भागा, ऐसे वे भी छपरा को छोड़कर नहीं भागेंगे।"

राम मंदिर को लेकर निरहुआ ने कहा कि हम तो आज भी अपने बयान पर कायम हैं कि राम मंदिर जरूर था और है, लेकिन अभी राम मंदिर झांकी हैं, काशी-मथुरा बाकी है। हम जनता को पहले से शिक्षा-सुरक्षा और रोजगार दे ही रहे हैं, लेकिन अपने धर्म की बात भी कर रहे हैं।

वहीं पटना में मौजूद मनोज तिवारी ने भी एनडीए सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि "महागठबंधन, लालटेन पार्टी और हाथ के निशान वाली पार्टी, इन सभी ने बिहार के संसाधनों का फायदा उठाया है और लोगों को उनके अधिकारों से वंचित रखा है।"

आरक्षण पर बात करते हुए मनोज तिवारी ने कहा कि "आज हमारे देश में कोई भी जाति ऐसी नहीं है जो रिजर्वेशन के अंदर न आती हो और ये पीएम मोदी की देन है। बिहार की जनता जानती है कि जंगलराज कैसा रहा है। वो बिहार का भविष्य बचाना चाहती है।"

