Sanjeev Kapoor Anniversary : संजीव कपूर ने जताया पत्नी के लिए अपना प्यार, शादी की सालगिराह पर साझा की खास यादें

मुंबई: मशहूर शेफ संजीव कपूर और उनकी पत्नी एलयोना कपूर ने रविवार को अपनी शादी की 33वीं सालगिरह मनाई। इस मौके पर शेफ ने पत्नी संग अपने सफर को याद करते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट किया।

संजीव ने इंस्टाग्राम पर एलयोना के साथ कुछ दिल छू लेने वाली तस्वीरें साझा कीं, जिनमें उनकी प्यार भरी केमिस्ट्री साफ झलक रही थी। फैंस ने भी कमेंट्स में दंपति को बधाइयां और शुभकामनाएं दीं।

संजीव ने तस्वीरों के साथ एक भावुक कैप्शन लिखा, "33 साल का प्यार, हंसी और कुछ बिखरे मसाले। हमने हर कदम पर सीखा, हंसा और एक-दूसरे का साथ निभाया। हर पल ने इस सफर को और भी खास बनाया। आइए, पुरानी यादों को ताजा करें और भविष्य का स्वागत करें।"

तस्वीरों में संजीव और एलयोना की खास केमिस्ट्री देखने को मिली। एक तस्वीर में संजीव अपनी पत्नी को प्यार भरी नजरों से देख रहे हैं, दूसरी में दोनों किसी स्टोर में साथ खड़े हैं, और तीसरी तस्वीर में संजीव अपनी पत्नी को केक खिलाते नजर आए।

संजीव और एलयोना की प्रेम कहानी भी किसी फिल्म से कम नहीं है। दोनों की पहली मुलाकात एलयोना की बड़ी बहन के जरिए हुई, जो संजीव के साथ काम करती थीं। दोनों की पहली मुलाकात एक पार्टी में हुई थी, लेकिन उस दौरान दोनों की बातचीत ज्यादा नहीं हो पाई थी।

बाद में मुंबई से वाराणसी की एक ट्रेन यात्रा ने उनकी जिंदगी बदल दी। इस यात्रा में दोनों एक-दूसरे को मिले, बातचीत की और अच्छे दोस्त बने। फिर धीरे-धीरे उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। पांच साल तक एक-दूसरे को समझने के बाद 5 अक्टूबर को दोनों ने शादी कर ली। आज उनके दो बेटियां हैं, जिनका नाम कृति और रचियता है। वहीं, एलयोना उनके बिजनेस, टरमरिक विजन प्राइवेट लिमिटेड (टीवीपीएल) का भी हिस्सा हैं, और उनकी बेटियां भी कंपनी के साथ जुड़ी हुई हैं।