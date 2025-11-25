Charu Asopa Single Mother : 'सिंगल मदर होना आसान नहीं', एक्ट्रेस चारु असोपा ने शेयर की दिल की बात

मुंबई: टीवी एक्ट्रेस चारु असोपा ने जून 2019 में एक्ट्रेस सुष्मिता सेन के भाई राजीव सेन से शादी की थी और 1 नवंबर 2021 को दोनों एक बेटी के माता-पिता बने। एक समय वह भी आया, जब उनके रिश्ते में खटास आ गई और 2023 में उनका तलाक हो गया। अब चारु असोपा बेटी जियाना के साथ रहती हैं। एक सिंगल मदर के सामने क्या चैलेंज होते हैं, उन्होंने इस बारे में खुलकर बात की।

एक्ट्रेस चारु असोपा ने आईएएनएस संग बातचीत में अपने दिल की बातें साझा कीं। उन्होंने बताया कि कैसे एक सिंगल मदर के रूप में उनकी जिंदगी बदल गई और कैसे इस सफर ने उन्हें तोड़ा भी और मजबूत भी बनाया।

चारु असोपा ने कहा, ''जब मैं अपनी बेटी जियाना के साथ समय बिताती हूं, तो हर पल एक नया अनुभव मिलता है। सिंगल मदर होना आसान नहीं है। दिन में कई बार ऐसी स्थितियों का सामना करना पड़ता है जब सब कुछ अकेले संभालना भारी पड़ जाता है। घर, काम, बच्चे की देखभाल और भावनात्मक जिम्मेदारियां, सबको संतुलित करना कभी-कभी दिमागी और शारीरिक रूप से थका देता है।''

चारु ने कहा, "ऐसे भी दिन आते हैं जब लगता है कि काश कोई मेरे साथ होता, कोई ऐसा कंधा जिस पर सिर रखकर थोड़ा आराम मिल सके, लेकिन इस सफर ने मुझे बहुत मजबूत बनाया है। मैंने खुद को एक नई तरह से पहचाना है, एक ऐसी महिला के रूप में जो चाहे कितनी भी थक जाए, लेकिन अपने बच्चे के लिए हर सुबह दोबारा खड़ी हो जाती है।"

आईएएनए से बातचीत में चारु ने बेहद दिल छू लेने वाली बात कही। उन्होंने कहा, ''सारी थकान, तनाव और परेशानियां उस समय गायब हो जाती हैं जब मेरी बेटी मुझे प्यार भरा हग देती है। जब जियाना मासूमियत से 'मम्मा, आई लव यू' कहती है तो मुझे लगता है कि सारी मेहनत सफल हो गई। यह पल मेरे लिए किसी जादू से कम नहीं होता।''

चारु ने कहा कि यही वो प्यार है जो उन्हें हर दिन आगे बढ़ने की ताकत देता है। ये छोटे-छोटे पल उन्हें याद दिलाते हैं कि भले ही रास्ता कठिन हो, लेकिन उसकी खूबसूरती किसी भी मुश्किल से बड़ी है।

चारु ने कहा, "सिंगल मदर होना तनावभरा है और इस दौरान कई बार भावनाएं भारी पड़ जाती हैं। इसके बावजूद, मैं इस सफर का हर पल जीती हूं। मेरी बेटी ही मेरी पूरी दुनिया है, ताकत है, प्रेरणा है और जीने की वजह है। वह मेरे जीवन की वह खुशी है जिसने हर संघर्ष को एक मायने दिया है। मां होने की जिम्मेदारियां बड़ी हैं, लेकिन बेटी का प्यार मुझे हर चुनौती का सामना करने की हिम्मत देता है।"

--आईएएनएस