Celina Jaitly Divorce Struggle : 'जीवन ने मुझसे सब कुछ छीन लिया...' , सेलिना जेटली ने पति पीटर हाग के खिलाफ दर्ज कराया घरेलू हिंसा का केस

मुंबई: बॉलीवुड एक्ट्रेस और पूर्व मिस इंडिया सेलिना जेटली ने मंगलवार को अपने जीवन के सबसे कठिन दौर की कहानी साझा करते हुए इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट लिखा। इस पोस्ट में उन्होंने खुलकर बताया कि कैसे उन्होंने अकेले ही अपने परिवार और जीवन में आए तूफानों का सामना किया।

सेलिना ने पोस्ट की शुरुआत दो शब्दों से की, 'साहस' और 'तलाक'। इसके आगे उन्होंने कैप्शन में लिखा, ''जीवन के सबसे कठिन और तूफानी समय के बीच मैंने कभी कल्पना नहीं की थी कि मुझे अकेले ही लड़ना पड़ेगा, बिना माता-पिता के, बिना किसी सहारे के। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा दिन आएगा जब मेरे जीवन की छत के सारे स्तंभ, मेरे माता-पिता, मेरा भाई, मेरे बच्चे और वह व्यक्ति, जिसने हमेशा मेरे साथ खड़े रहने, मुझसे प्यार करने और हर कठिनाई में मेरे साथ होने का वादा किया था, साथ नहीं रहेंगे।''

उन्होंने लिखा, ''जीवन ने मुझसे सब कुछ छीन लिया और जिन पर मैंने भरोसा किया था, वे भी पीछे हट गए। जिन वादों पर मैंने विश्वास किया, वे चुपचाप टूट गए। लेकिन मैंने हार नहीं मानी और अपने अंदर उस महिला से मिली, जो कठिनाइयों के बावजूद कभी नहीं हारती। मैं एक सैनिक की बेटी हूं... मेरा पालन पोषण साहस, अनुशासन, दृढ़ता, लचीलापन, जज्बा और आस्था के जरिए हुआ है। मुझे यह सिखाया गया कि जब दुनिया गिराने की कोशिश करे, तब उठना जरूरी होता है। जब दिल टूट रहा हो, तब लड़ना जरूरी होता है। जब अन्याय किया जाए, तब कोई क्षमा नहीं दिखानी चाहिए और जब लगता है कि जीना असंभव है, तब खुलकर जिंदगी जीनी चाहिए।''

सेलिना ने बताया, ''मैंने अपने भाई, अपने बच्चों और अपनी गरिमा के लिए लड़ाई जारी रखी। परिवार और प्रियजनों की गैरमौजूदगी ने मुझे और मजबूत बना दिया। मैंने पति पीटर हाग के खिलाफ घरेलू हिंसा की शिकायत दर्ज करवाई है।''

उन्होंने आगे कहा कि मामला अदालत में विचाराधीन है, इसलिए इस समय मैं किसी भी प्रकार की टिप्पणी नहीं कर सकती।

पोस्ट के आखिर में उन्होंने लिखा, "यह साल मुझे नहीं तोड़ पाएगा। यह साल मुझे तूफान से ऊंचा उठने का अवसर देगा। यह साल मुझे वह सब फिर से हासिल करने का मौका देगा जो मुझसे छीन लिया गया था।"

तलाक और घरेलू हिंसा से जुड़े मामले में सेलिना की पैरवी करंजवाला एंड कंपनी की टीम कर रही है।

सेलिना जेटली और पीटर हाग की शादी 2011 में ऑस्ट्रिया में हुई थी। शादी के बाद दोनों के जीवन में खुशियों की शुरुआत जुड़वां बच्चों के जन्म के साथ हुई। मार्च 2012 में दोनों जुड़वां बेटों के माता-पिता बने, जिनके नाम विंस्टन और वीराज हैं। इसके बाद 2017 में फिर जुड़वां बच्चों का जन्म हुआ, जिसमें से एक बच्चे की जन्म के कुछ समय बाद हृदय रोग के कारण मृत्यु हो गई।