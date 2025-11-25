मनोरंजन

Celina Jaitly Domestic Case : सेलिना जेटली की वकील का बयान, 'उन्हें मानसिक, शारीरिक और आर्थिक प्रताड़ना सहनी पड़ी'

सेलिना जेटली ने पति पर घरेलू हिंसा का केस दायर किया, कोर्ट ने नोटिस भेजा
Nov 25, 2025, 05:12 PM
मुंबई: मुंबई के अंधेरी मजिस्ट्रेट कोर्ट में अभिनेत्री सेलिना जेटली ने अपने पति पीटर हाग के खिलाफ घरेलू हिंसा का मामला दायर किया। इस मामले में उनकी वकील निहारिका करंजवाला का बयान सामने आया है।

आईएएनएस से बात करते हुए वकील करंजवाला ने कहा, ''मामला अदालत में विचाराधीन होने के कारण मैं ज्यादा विवरण साझा नहीं कर सकतीं, लेकिन इतना जरूर बता सकती हूं कि याचिका में लगाए गए आरोप बेहद गंभीर हैं।''

वकील के अनुसार, सेलिना ने अपनी याचिका में कहा है कि शादी के दौरान उन्हें लगातार शारीरिक और भावनात्मक प्रताड़ना का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही लंबे समय तक मानसिक रूप से दबाव डालने, उनके फैसलों पर नियंत्रण रखने और आर्थिक रूप से मजबूर करने जैसे आरोप भी शामिल हैं।

उन्होंने कहा, ''इस मामले में मंगलवार को फर्स्ट क्लास ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट ने पीटर हाग को नोटिस जारी किया है, जिसका जवाब 12 दिसंबर तक देना होगा।''

अब इस मामले की अगली सुनवाई 12 दिसंबर को होगी। सेलिना ने अपनी याचिका में दावा किया है कि उनके पति का व्यवहार अपमानजनक और हिंसक था। उन्हें भावनात्मक, शारीरिक, यौन और शब्दों के माध्यम से प्रताड़ित किया जाता था। इसके कारण वह धीरे-धीरे मानसिक रूप से टूटने लगीं, जिससे उनका आत्मविश्वास और स्वतंत्रता दोनों प्रभावित हुए। वित्तीय स्वतंत्रता खत्म होने के बाद उन्हें अपने करियर में भी बड़े नुकसान झेलने पड़े, क्योंकि पति उन्हें काम करने से रोकते थे।

याचिका में सेलिना ने 10 लाख रुपए मासिक गुजारा भत्ता और 50 करोड़ रुपए मुआवजे की मांग की है।

सेलिना जेटली की निजी जिंदगी पर नजर डालें तो उन्होंने साल 2010 में ऑस्ट्रियाई बिजनेसमैन और होटल व्यवसायी पीटर हाग से शादी की थी। दोनों के तीन बच्चे हैं, विंस्टन, विराज और आर्थर।

2012 में कपल ने जुड़वां बेटों का स्वागत किया था। इसके बाद 2017 में सेलिना ने एक बार फिर जुड़वां बच्चों को जन्म दिया, लेकिन उनमें से एक बच्चे का जन्म के तुरंत बाद हृदय रोग की वजह से निधन हो गया।

--आईएएनएस

 

