Supreme Court Street Dog Order: स्ट्रीट डॉग्स को हटाने के फैसले पर भड़के सेलेब्स, सोशल मीडिया पर जताई नाराजगी

सुप्रीम कोर्ट के स्ट्रीट डॉग्स फैसले पर बॉलीवुड व टीवी सितारों की कड़ी प्रतिक्रिया
Aug 14, 2025, 05:43 AM
स्ट्रीट डॉग्स को हटाने के फैसले पर भड़के सेलेब्स, सोशल मीडिया पर जताई नाराजगी

मुंबई: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में स्ट्रीट डॉग्स को शेल्टर होम भेजने का निर्देश दिया है। इस पर कई सेलेब्स ने भी सोशल मीडिया पर नाराजगी जताते हुए पोस्ट किए हैं।

अभिनेत्री ईशा कोप्पिकर ने इंस्टाग्राम स्टोरीज सेक्शन पर एक नोट पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने लिखा, "हम ऐसा तरीका ढूंढ सकते हैं, जिससे सुरक्षा और इंसानियत दोनों का ध्यान रखा जा सके। हमें समाज का हिस्सा होने के नाते लोगों की सेहत और सुरक्षा का ध्यान रखने के साथ, उन आवारा कुत्तों के बारे में भी सोचना चाहिए, जो सड़कों को अपना घर मानते हैं। हर किसी का अनुभव अलग होता है। कुछ लोग आवारा जानवरों की वजह से परेशान होते हैं, तो कुछ को उनसे अपनापन और सहारा मिलता है। हमें दोनों भावनाओं को समझना चाहिए और ऐसा रास्ता निकालना चाहिए, जिससे हमारी गलियां सुरक्षित रहें और साथ ही हमारी इंसानियत भी बनी रहे।"

वहीं, भोजपुरी अभिनेत्री निधि झा ने भी इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए इंस्टाग्राम स्टोरीज सेक्शन पर एक तस्वीर पोस्ट की और उसके कैप्शन में लिखा, "इंसान जीत गया, लेकिन इंसानियत हार गई।"

टेलीविजन अभिनेत्री और बिग बॉस-13 कंटेस्टेंट आरती सिंह ने इंस्टाग्राम स्टोरीज सेक्शन पर लिखा, "कृपया ऐसा मत करो, ये सच है कि ये बोल नहीं सकते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वे किसी काम के नहीं हैं।"

भूमि पेडनेकर ने इस फैसले को लेकर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ऐसे आदेश कुत्तों की समस्या का समाधान नहीं हैं। स्ट्रीट डॉग्स हमारी सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा हैं। वे हमारे साथ हजारों सालों से रहे हैं और वे हमारे जीवन का अहम हिस्सा हैं। ऐसे कुत्तों को जबरन सड़क से हटाने की बजाय हमें उनकी देखभाल के लिए बेहतर व्यवस्थाएं बनानी चाहिए।

वहीं, एक्टर जॉन अब्राहम ने सीजेआई बीआर. गवई को पत्र लिखा था और निर्देश की समीक्षा करने, साथ ही इसमें संशोधन का आग्रह किया था।

उन्होंने लिखा था, ''मुझे उम्मीद है कि आप इस बात से सहमत होंगे कि ये आवारा नहीं हैं, जिनका कई लोग सम्मान करते हैं, बेजुबानों को खिलाते-पिलाते और प्यार करते हैं। खासकर दिल्ली के लोग आवारा नहीं, बल्कि अपनी सोसायटी का हिस्सा समझते हैं।''

 

