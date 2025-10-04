मनोरंजन

Cash M Cash Movie : महात्मा गांधी पर बात करना 'सूरज को दीया दिखाने जैसा'- राजपाल यादव

'कैश-एम-कैश' पोस्टर लॉन्च, गांधी के आदर्शों पर केंद्रित फिल्म
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
Oct 04, 2025, 07:24 AM
नई दिल्ली: दिल्ली में 'कैश-एम-कैश' फिल्म का पहला पोस्टर लॉन्च का कार्यक्रम रखा गया। फिल्म पैसा और महात्मा गांधी के जीवन के मूल विचारों और उनकी नीतियों पर बनी है।

फिल्म के पोस्टर लॉन्च पर एक्टर राजपाल यादव और बीजेपी नेता विजय गोयल को देखा गया। दोनों ही हस्तियों ने फिल्म और महात्मा गांधी के अच्छे विचारों पर बात की।

मीडिया से बात करते हुए बीजेपी नेता विजय गोयल ने कहा, "आज जिस फिल्म का पोस्टर हम लोगों ने रिलीज किया है, वो कैश-एम-कैश है। इस फिल्म में संदेश है कि महात्मा गांधी को सिर्फ नोट में छापकर या भाषणों में याद करके, या अपने घर के हॉल में चरखा रखकर याद न रखें। गांधी जी के विचारों को फॉलो करने की जरूरत है, उनके असल आदर्शों को जानने की जरूरत है। मुझे विश्वास है कि फिल्म अच्छा संदेश देगी। आज जहां लोग मोह-माया से जकड़े हैं, वहां गांधी के चरखे के जरिए असली मूल्यों और संस्कारों को समझने की जरूरत है।

बॉलीवुड एक्टर राजपाल यादव ने फिल्म पर बात करते हुए कहा," ये भी राजपाल हैं और मैं भी राजपाल हूं…एक बार ऐसे ही बात हो रही थी कि पता नहीं क्या सोचकर तुम्हारा नाम रखा, तो हमने जवाब दिया कि सबसे भाग्यशाली वो होते हैं, जिन्हें राज्यपाल कहा जाता है और फिर हम हैं तो राज के पाल हैं। मैं इनको फिल्म के लिए ढेर सारी बधाई देता हूं।

फिल्म पर बात करते हुए एक्टर ने कहा कि महात्मा गांधी पर बात करना सूरज को दीया दिखाने जैसा है। पूरी दुनिया उनके बारे में बोलती है और वो हमारे राष्ट्रपिता हैं। मैं कक्षा 3 या 4 में था, तब दाखिले के वक्त एक पुस्तक मिली थी, जिस पर लिखा था, आत्मविश्वास, परिश्रम, प्यार सफलता की कुंजी हैं।.. मैंने उन लाइनों को अपने जीवन का मूल्य माना और आज तक उन चीजों पर कायम हूं।

वर्क फ्रंट की बात करें तो एक्टर को आखिरी बार कार्तिक आर्यन की फिल्म भूल भुलैया-3, जी फाइव की सीरीज 'इंटेरोशेन', और वरुण धवन और वामिका गाबी की फिल्म बेबी जान में देखा गया था। एक्टर आज भी फिल्मों में सक्रिय है और अक्षय कुमार स्टारर फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' में दिखेंगे।

 

Gandhi PhilosophySocial Message FilmsVijay GoelIndian CinemaMahatma Gandhi IdealsBollywood updatesCash M Cash MovieFilm Poster LaunchRajpal Yadavbollywood news

