मनोरंजन

चिरंजीवी ने वेतन विवाद सुलझाने पर सीएम रेवंत रेड्डी का जताया आभार

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Aug 22, 2025, 10:03 AM

हैदराबाद, 22 अगस्त (आईएएनएस)। मेगास्टार चिरंजीवी ने तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में कलाकारों और तकनीशियनों की बढ़ती फीस के जटिल मुद्दे में हस्तक्षेप करने और समाधान निकालने के लिए तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी का दिल से धन्यवाद किया है।

अपने एक्स टाइमलाइन पर चिरंजीवी ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी का तहे दिल से धन्यवाद किया। उन्होंने लिखा कि मुख्यमंत्री ने फिल्म इंडस्ट्री के एक बेहद जटिल मुद्दे को बेहद संतुलित और समझदारी से सुलझाया, जिससे प्रोड्यूसर्स और वर्कर्स दोनों के साथ न्याय हुआ।

वरिष्ठ तेलुगु अभिनेता ने कहा कि तेलुगु फिल्म उद्योग के विकास के लिए मुख्यमंत्री द्वारा उठाए गए कदम काबिल-ए-तारीफ हैं। उन्होंने यह भी कहा कि हैदराबाद को सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के फिल्म उद्योग का केंद्र बनाने के मुख्यमंत्री के प्रयास सचमुच सराहनीय हैं।

अभिनेता ने उम्मीद जताई कि तेलुगु फिल्म उद्योग इसी तरह एकजुट होकर आगे बढ़ता रहेगा और सरकार भी हर संभव सहयोग देती रहेगी।

गौरतलब है कि तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के कर्मचारी संघ ने 4 अगस्त से हड़ताल का ऐलान किया था। यह हड़ताल इसलिए की गई क्योंकि फिल्म श्रमिकों की 30 फीसद वेतन बढ़ाने की मांग को तेलुगु फिल्म चैंबर ऑफ कॉमर्स ने ठुकरा दिया था।

हड़ताल की घोषणा के चलते शूटिंग और फिल्म से जुड़ी सभी गतिविधियां ठप हो गई थीं। दोनों पक्ष अपनी-अपनी बात पर अड़े रहे, जिससे लंबे समय तक कोई हल निकलता नहीं दिख रहा था। लेकिन आखिरकार, दोनों पक्ष बातचीत के लिए तैयार हुए और गुरुवार को एक समाधान निकल आया। इसके बाद हड़ताल वापस ले ली गई।

हड़ताल खत्म करने का फैसला तेलुगु फिल्म चैंबर ऑफ कॉमर्स और तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री कर्मचारी संघों के प्रतिनिधियों ने लिया। यह निर्णय तेलंगाना राज्य फिल्म विकास निगम के अध्यक्ष दिल राजू और अतिरिक्त श्रम आयुक्त गंगाधर एस्लावथ की मौजूदगी में हुई एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में लिया गया।

--आईएएनएस

एसएचके/केआर

Related posts

Loading...

More from author

Loading...