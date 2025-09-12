चर्चा में सौरभ शुक्ला का 'जॉली बॉयज' पोस्ट, अक्षय, अरशद और सुभाष कपूर के साथ करते दिखे मस्ती

मनोरंजन

मुंबई, 11 सितंबर (आईएएनएस)। कोर्टरूम ड्रामा 'जॉली एलएलबी 3' का क्रेज फैंस के बीच काफी देखने को मिल रहा है। इस फिल्म के पहले दोनों पार्ट को दर्शकों ने काफी पसंद किया, जिसमें अक्षय कुमार और अरशद वारसी का दमदार अभिनय सीधे लोगों के दिलों को छू गया। वहीं सौरभ शुक्ला का जज सुंदर लाल त्रिपाठी का किरदार काफी लोकप्रिय रहा। फिलहाल, तीनों एक्टर 'जॉली एलएलबी 3' फिल्म का प्रमोशन करने में जुटे हैं।

इसी बीच गुरुवार को सौरभ शुक्ला ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर कुछ तस्वीरें पोस्ट की हैं, जिनमें उनके साथ अरशद वारसी, अक्षय कुमार और फिल्म के निर्देशक सुभाष कपूर नजर आ रहे हैं।

पहली तस्वीर किसी हवाई यात्रा के दौरान की है, जहां अरशद, अक्षय और सौरभ हंसते-मुस्कुराते पोज देते दिखाई दे रहे हैं। तीनों की खास बॉन्डिंग तस्वीर में साफ झलक रही है। इस पोस्ट के साथ सौरभ शुक्ला ने कैप्शन में लिखा है, 'जॉली बॉयज।'

दूसरी तस्वीर में सौरभ शुक्ला, निर्देशक सुभाष कपूर के साथ नजर आ रहे हैं। दोनों कैमरे की ओर मुस्कुराते हुए पोज दे रहे हैं। बाकी तस्वीरों में वे हवाई यात्रा के दौरान खाने का लुत्फ उठाते दिख रहे हैं।

बता दें कि 'जॉली एलएलबी' साल 2013 में रिलीज हुई थी। इसमें अरशद वारसी, बोमन ईरानी, अमृता राव और सौरभ शुक्ला थे। इसका दूसरा पार्ट 2017 में रिलीज हुआ और इसमें अक्षय कुमार दिखाई दिए। इनके अलावा हुमा कुरैशी, अन्नू कपूर और कुमुद मिश्रा जैसे सितारे भी नजर आए। अब इसका तीसरा पार्ट 19 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रहा है। इसमें अमृता राव, हुमा कुरैशी और अन्नू कपूर अहम किरदार में होंगे। इसकी कहानी पहले से ज्यादा मजेदार होगी, क्योंकि इस बार फिल्म में अक्षय कुमार और अरशद वारसी, दोनों ही अपने-अपने 'जॉली' अवतार में दिखाई देंगे।

फिल्म की कहानी को सुभाष कपूर ने लिखा है, साथ ही फिल्म को डायरेक्ट भी किया है। वहीं, प्रोड्यूसर आलोक जैन और अजित अंधेरे हैं।

इस बार फिल्म के प्रमोशन के तहत अक्षय और अरशद 'बिग बॉस 19' के 'वीकेंड का वार' एपिसोड को होस्ट करते नजर आएंगे।

--आईएएनएस

पीके/जीकेटी

