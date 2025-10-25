चुनावी रंगमंच पर छाईं मैथिली और ज्योति सिंह, गांव-गांव घूमकर कर रहीं तूफानी प्रचार

मुंबई, 24 अक्टूबर (आईएएनएस)। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक है। इस बीच, भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह और मशहूर लोक गायिका मैथिली ठाकुर ने चुनावी मैदान में कदम रखकर सबका ध्यान खींचा है।

जहां एक ओर मैथिली ठाकुर को दरभंगा के अलीनगर सीट से बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है, वहीं ज्योति सिंह ने रोहतास जिले की काराकाट विधानसभा सीट (संख्या 213) से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में नामांकन दाखिल किया है। यह वह सीट है, जहां से पवन सिंह ने 2024 के लोकसभा चुनाव में निर्दलीय लड़ाई लड़ी थी और हार गए थे।

ऐसे में दोनों अपनी-अपनी सीटों पर प्रचार-प्रसार करने में कसर नहीं छोड़ रही हैं। दोनों ने अपने इंस्टाग्राम पर चुनाव प्रचार के कई वीडियो पोस्ट किए हैं, जिसमें दोनों अपने-अपने क्षेत्र में गांव-गांव घूमकर मतदाताओं के दिलों में जगह बनाने की कोशिश में जुटी हैं।

प्रसिद्ध लोक गायिका मैथिली ठाकुर ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें वे कबीर कुट्टी और धमसाइन में ग्रामीणों से गर्मजोशी से मिलती-जुलती नजर आ रही हैं। एक वीडियो में वे स्थानीय महिलाओं के साथ बातचीत करती दिखीं। वीडियो पोस्ट कर कैप्शन में उन्होंने लिखा, "ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। कबीर कुट्टी, धमसाइन, अलीनगर विधानसभा।"

दूसरी ओर, भोजपुरी स्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने रोहतास जिले की काराकाट विधानसभा सीट (संख्या 213) से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में नामांकन दाखिल किया है। उन्होंने इंस्टाग्राम पर वीडियो पोस्ट किया, जिसमें वे लोगों से मिलती नजर आ रही हैं और लोगों से बातचीत करती और उनसे सम्मान प्राप्त करती दिख रही हैं। ज्योति ने वीडियो पोस्ट कर कैप्शन में लिखा, "सेवा समर्पण कराकाट।"

इससे कुछ दिन पहले ज्योति ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया था, जिसमें वे प्रशंसकों से पैसे मांग रही थीं। इसके साथ ही उन्होंने एक क्यूआर कोड शेयर किया था, जिससे लोग उन्हें ऑनलाइन रुपए भेज सकें।

