'चुनौतियों पर विजय पाने की शक्ति दें बप्पा', गणेश चतुर्थी पर निधि झा ने की प्रार्थना

Aug 28, 2025, 04:56 AM

मुंबई, 27 अगस्त (आईएएनएस)। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री इन दिनों तेजी से आगे बढ़ रही है और इस इंडस्ट्री की कई अभिनेत्रियां अब सिर्फ बड़े पर्दे पर ही नहीं, सोशल मीडिया पर भी काफी सक्रिय हैं। इनमें से एक नाम है निधि झा का, जो अपनी खूबसूरती, अभिनय और सादगी के लिए जानी जाती हैं। चाहे त्योहार हो या कोई खास मौका, निधि अपने फैंस को हर पल से जोड़े रखती हैं।

उन्होंने गणेश चतुर्थी के खास मौके पर एक खूबसूरत तस्वीर अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट की, जिसमें वह पारंपरिक अंदाज में नजर आ रही हैं।

इस तस्वीर में निधि झा अपने घर के फर्श पर बैठी हुई दिख रही हैं। उनके पीछे बेहद सुंदर गणपति बप्पा की मूर्ति रखी है। वह हाथ जोड़कर भगवान गणेश को नमन कर रही हैं और कैमरे की तरफ मुस्कुराते हुए देख रही हैं।

उन्होंने हरे रंग की साड़ी पहनी हुई है, जो उन पर काफी अच्छी लग रही है। उन्होंने अपने बालों को खुला छोड़ा हुआ है और हाथों में हरे रंग की चूड़ियां पहनी हैं, जो उनके लुक को और भी पारंपरिक बना रही है। पैरों में पायल भी दिखाई दे रही है।

खास बात यह है कि फोटो में उनके दो प्यारे पालतू डॉग्स भी नजर आ रहे हैं, जो उनके पास बैठकर इस खास पल का हिस्सा बन रहे हैं।

फोटो के साथ निधि ने एक दिल को छू लेने वाला कैप्शन भी लिखा, "भगवान गणेश हमें चुनौतियों पर विजय पाने की शक्ति, सही चुनाव करने की बुद्धि और सकारात्मकता फैलाने का प्रेम प्रदान करें।"

निधि की इस पोस्ट पर फैंस जमकर कमेंट्स कर रहे हैं।

कई फैंस ने कमेंट्स में लिखा, "जय श्री गणेश।"

वहीं कुछ लोगों ने उनके ट्रेडिशनल लुक की तारीफ की और कहा कि वह बहुत सुंदर लग रही हैं। इसके अलावा, कमेंट्स में लोगों ने इमोजी भी भेजे।

--आईएएनएस

पीके/एबीएम

