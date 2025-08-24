मनोरंजन

चिलचिलाती गर्मी में भी रानी चटर्जी ने मस्तीभरे अंदाज में की शूटिंग, पोस्ट किया 'बीटीएस' वीडियो

Aug 24, 2025, 05:49 AM

नई दिल्ली, 24 अगस्त (आईएएनएस)। भोजपुरी सिनेमा की जानी-मानी अदाकारा रानी चटर्जी हमेशा अपने अभिनय और अलग अंदाज के लिए चर्चा में रहती हैं। हाल ही में उन्होंने अपनी नई फिल्म 'सास बहु चली स्वर्गलोक' की शूटिंग के दौरान का एक मजेदार बीटीएस यानी 'बिहाइंड द सीन्स' वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया। यह वीडियो देखने में जितना मजेदार है, उतनी ही दिलचस्प इसमें दिख रही पर्दे के पीछे की मेहनत और मस्ती है।

इंस्टाग्राम पर पोस्ट की गई वीडियो में रानी चटर्जी शुरुआत में बताती है, 'मैं शूट कर रही हूं अर्थी का सीन... जिसमें मैं मर गई हूं।' इसके बाद वह सुहागन बन सुर्ख लाल जोड़े में अर्थी पर लेटी हुई नजर आती हैं और आसपास फिल्म की टीम मौजूद है।

वीडियो में आगे रानी कैमरे की ओर देखकर मुस्कुराती हैं और मजाक करने लगती हैं, जिससे पूरा माहौल मजेदार हो जाता है।

रानी वीडियो में कहती हैं, "मैं ऐसा सीन दूसरी बार कर रही हूं। इससे पहले मैंने फिल्म 'मैं प्रेम की दीवानी' में ऐसा सीन किया था।" वहीं वह चिलचिलाती गर्मी से परेशान होती भी नजर आई। वह वीडियो में कहती हुई दिखती है कि गर्मी बहुत ज्यादा है।

इस दौरान सेट पर मौजूद टीम का एक मेंबर रानी को पोर्टेबल फैन से हवा देने लगता है ताकि उन्हें कुछ राहत मिले। इस बीच पीछे से किसी की आवाज आती है- "डेड बॉडी को हवा दी जा रही है।" यह सुनकर रानी और आसपास की टीम हंसने लगते हैं।

वीडियो में न सिर्फ रानी बल्कि फिल्म के अन्य कलाकार भी नजर आ रहे हैं। कोई कैमरे के पीछे है, तो कोई सीन की तैयारी कर रहा है।

रानी ने इस वीडियो को साझा करते हुए कैप्शन में लिखा, "'सास बहू चली स्वर्गलोक' देखने में जितना मजा आया, उससे कई गुना ज्यादा मजा शूट करने में आया। जिन्होंने कल नहीं देखा, वे आज फिर देख सकते हैं बी4यू भोजपुरी चैनल पर सुबह 9 बजकर 45 मिनट पर। जरूर देखें।"

रानी का यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है। फैंस कमेंट और जमकर लाइक भी कर रहे हैं।

