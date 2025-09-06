'चला जाऊं कहीं छोड़ कर'... अभिजीत भट्टाचार्य ने गाया सदाबहार गाना, लोगों को दिलाई पुराने दौर की याद

मुंबई 6 सितंबर (आईएएनएस)। भारतीय संगीत जगत के दिग्गज गायकों में से एक, अभिजीत भट्टाचार्य अक्सर अपने सुरीले अंदाज और बेहतरीन गायकी से अपने फैंस का दिल जीतते रहे हैं। 90 के दशक में अपनी आवाज से रोमांटिक गानों को एक नई पहचान देने वाले अभिजीत आज भी संगीत प्रेमियों के बीच उतने ही लोकप्रिय हैं। शनिवार को उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया, जो सोशल मीडिया पर खूब सराहा जा रहा है। इस वीडियो में अभिजीत एक पुराने सुपरहिट गाने को अपनी आवाज में गाते हुए नजर आ रहे हैं।

वीडियो में अभिजीत भट्टाचार्य एक आरामदायक कुर्सी पर बैठे हुए हैं, और उनके सामने एक क्लासिक स्टाइल का माइक स्टैंड रखा हुआ है। इस वीडियो में वे लोकप्रिय गायक किशोर कुमार का गाना 'ये लाल रंग कब मुझे छोड़ेगा' गा रहे हैं, जो भावनात्मक और गहराई से भरा हुआ गीत है। उन्होंने ब्लैक कलर की टी-शर्ट और ब्लैक पैंट पहन रखी है, जिसके ऊपर उन्होंने एक डार्क रेड कलर का शॉल लिया हुआ है। यह शॉल उनके पूरे लुक को बहुत ही रॉयल और स्टाइलिश बना रहा है।

खास बात ये है कि उन्होंने अपने जूतों का रंग भी शॉल के साथ मैच करते हुए डार्क रेड रखा है, जो उनके सेंस ऑफ स्टाइल को दर्शाता है। उनके बाएं हाथ में एक गोल्डन घड़ी है जो उनकी पर्सनैलिटी को और निखारती है। वीडियो के कैप्शन में अभिजीत ने लिखा है, "चला जाऊं कहीं छोड़ कर", और इसके साथ हैशटैग के रूप में "ये लाल रंग" लिखा है।

जिस गाने को अभिजीत ने अपने वीडियो में गाया है, वह असल में 1974 की सुपरहिट फिल्म 'प्रेम नगर' का है। इस गाने में किशोर कुमार ने अपनी आवाज दी थी, और म्यूजिक महान संगीतकार एस. डी. बर्मन ने तैयार किया था। इस गाने को राजेश खन्ना और हेमा मालिनी पर फिल्माया गया था।

फिल्म में राजेश खन्ना और हेमा मालिनी के अलावा, प्रेम चोपड़ा और असरानी जैसे उम्दा कलाकार भी अहम किरदार में नजर आए थे। फिल्म को के. एस. प्रकाश राव ने निर्देशित किया था और यह एक रोमांटिक ड्रामा थी, जिसमें प्यार, दर्द और दिल टूटने की कहानी को बड़े ही खूबसूरत अंदाज में दिखाया गया था।

--आईएएनएस

पीके/एएस