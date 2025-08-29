चंकी पांडे ने बनवाया है पत्नी के नाम का टैटू, भावना पांडे ने किया खुलासा

मुंबई, 28 अगस्त (आईएएनएस)। मशहूर डायरेक्टर और कोरियोग्राफर फराह खान ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी लगाई थी। इसमें अभिनेता चंकी पांडे का फैन अपनी छाती पर उनकी तस्वीर गुदवाए हुए दिख रहा था। साथ में चंकी पांडे भी खड़े मुस्कुरा रहे थे।

इस फोटो को शेयर करते हुए फराह खान ने लिखा था, "फैन हो तो ऐसा।" साथ ही उन्होंने चंकी पांडे की पत्नी भावना को टैग किया और कहा कि वो कब ऐसा टैटू करवाएंगी। इस पर भावना पांडे ने खुलासा किया कि उन्होंने तो नहीं पर उनके पति चंकी पांडे ने जरूर उनके नाम का टैटू गुदवा रखा है।

चंकी पांडे की पत्नी ने इंस्टाग्राम पर ही उन्हें रिप्लाई दिया कि चंकी ने उनके नाम का टैटू गुदवा रखा है। चंकी पांडे और भावना पांडे ने 1998 में शादी की थी। कपल की दो बेटियां हैं।

चंकी और भावना की पहली मुलाकात दिल्ली के एक नाइट क्लब में हुई थी, जहां भावना पांडे छुट्टियां मनाने गई थीं। उन्होंने चंकी को गलत फोन नंबर दे दिया था। इसी कारण चंकी पूरे एक साल तक उनसे बात नहीं कर पाए और न ही मिल पाए। फिर मुंबई में साल भर बाद ही भावना पांडे ने उनसे संपर्क किया था।

चंकी और भावना पांडे बी-टाउन के पसंदीदा जोड़ों में से एक हैं। दोनों अक्सर एक-दूसरे के साथ वक्त बिताते दिख जाते हैं। हाल ही में कपल को बारिश में डिनर पर जाते हुए देखा गया था। यहां चंकी पांडे पत्नी को कार तक ले जाते हुए दिख रहे थे। दोनों के बीच के प्यार को देखकर आज भी लोग उनके जैसा साथी पाने की इच्छा रखते हैं।

फिल्मों की बात करें तो चंकी पांडे हाल ही में फिल्म ‘सन ऑफ सरदार 2’ में नजर आए थे। विजय कुमार अरोड़ा ने इसे डायरेक्ट किया था। फिल्म में अजय देवगन, ज्योति देशपांडे, मृणाल ठाकुर, रवि किशन, संजय मिश्रा, शरत सक्सेना, मुकुल देव और परवीन तलरेजा मुख्य भूमिकाओं में हैं।

--आईएएनएस

जेपी/एबीएम