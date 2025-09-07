'चुगलखोर बहुरिया' में रानी चटर्जी का नया अवतार, बीटीएस वीडियो में दिखाया चालाक बहू का किरदार

मुंबई, 7 सितंबर (आईएएनएस)। भोजपुरी सिनेमा की जानी-मानी अभिनेत्री रानी चटर्जी एक बार फिर अपने नए अंदाज और जबरदस्त एक्सप्रेशन के साथ दर्शकों के दिलों पर राज करती नजर आ रही हैं।

रविवार को उन्होंने नई फिल्म 'चुगलखोर बहुरिया' का एक बीटीएस वीडियो अपने इंस्टाग्राम पर साझा किया, जिसने फैंस का ध्यान खींचा।

बीटीएस वीडियो में रानी चटर्जी एक चालाक और चुलबुली बहू के किरदार में नजर आती हैं। उन्होंने ग्रीन कलर की फूलों वाली साड़ी पहनी हुई है, जिसमें उनका ग्रामीण लुक बेहद प्रभावशाली दिख रहा है। सिर पर पल्लू, माथे पर सिंदूर, गले में मंगलसूत्र, और हाथों में चूड़ियों के साथ रानी बिल्कुल एक चालाक गांव की बहू की छवि में ढली हुई नजर आती हैं। उन्होंने बालों को दो लंबी चोटियों में गूंथा है और लाल रंग की रिबन लगाई है।

वीडियो में वह नाटकीय अंदाज में आंखें मटकाते हुए और तिरछी मुस्कान के साथ दर्शकों को अपने अभिनय से लुभाती दिखती हैं। वह दीवार से टेक लगाए सोच में डूबी नजर आ रही हैं, लेकिन उनकी हल्की मुस्कान से यह साफ जाहिर है कि उनके दिमाग में कुछ न कुछ खिचड़ी जरूर पक रही है।

रानी ने इस वीडियो के साथ अपने कैप्शन में लिखा, "'चुगलखोर बहुरिया' का ट्रेलर देखा आप सभी ने? नहीं देखा है तो जल्दी से भोजपुरी सिनेमा के यूट्यूब चैनल पर जाके देखिए।"

उनका यह प्रमोशनल अंदाज फैंस को खूब भा रहा है और सभी कमेंट सेक्शन में जमकर तारीफ कर रहे हैं।

इस वीडियो के बैकग्राउंड म्यूजिक में उन्होंने नेहा भसीन का चर्चित फोक सॉन्ग 'जुत्ती मेरी' का इस्तेमाल किया।

बता दें कि 'जुत्ती मेरी' गीत फोकटेल्स लाइव सीजन 1 का हिस्सा है। नेहा भसीन ने इस गीत को मॉडर्न बीट्स और वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट्स के साथ नया रूप दिया है। इसमें गिटार, पियानो और पर्कशन का बेहतरीन इस्तेमाल किया गया है। यह गाना सोशल मीडिया पर काफी ट्रेंड कर रहा है, और अब रानी के इस वीडियो में इसके इस्तेमाल से इसकी लोकप्रियता और बढ़ गई है।

इस गाने का म्यूजिक कंपोज समीर उद्दीन ने किया, और इसे यशराज स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया है।

--आईएएनएस

पीके/एबीएम