'चुगलखोर बहुरिया' लेकर आ रही हैं रानी चटर्जी, जानिए कब और कहां देख सकेंगे फिल्म

मुंबई, 11 सितंबर (आईएएनएस)। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की मशहूर अभिनेत्री रानी चटर्जी इन दिनों फिल्म 'चुगलखोर बहुरिया' को लेकर प्रशंसकों के बीच सुर्खियों में बनी हैं। अभिनेत्री ने एक पोस्ट के जरिए जानकारी दी है कि फिल्म का वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर होने वाला है।

अभिनेत्री ने इंस्टाग्राम सेक्शन में फिल्म का प्रोमो पोस्ट किया है, जिसमें लिखा है, "फिल्म का वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर 13 सितंबर को शाम 6 बजकर 30 मिनट पर होगा।"

मेकर्स ने पहले ही इसका ट्रेलर भोजपुरी सिनेमा टीवी चैनल यूट्यूब पर रिलीज कर दिया है। फिल्म में रानी चटर्जी ऐसी बहु का किरदार निभा रही हैं, जिनके पेट में कोई बात पचती नहीं है। उनकी इसी आदत की वजह से घर में लड़ाई शुरू होने लगती है, और कई रिश्ते खत्म हो जाते हैं, लेकिन उन्हें ये बात तब समझ में आती है, जब किसी की जान पर बन आती है। फिल्म में एक सोशल मैसेज भी दिया गया है, जो आपको पूरी फिल्म देखने के बाद समझ आएगी।

'चुगलखोर बहुरिया' में रानी का यह नया अवतार दर्शकों को हंसी, ड्रामा और मनोरंजन का तड़का देने वाला है।

फिल्म का निर्माण अंशुमन सिंह, विनय सिंह, और मधु शर्मा ने मिलकर किया है। इसके निर्देशक इश्तियाक शेख बंटी हैं। फिल्म को संगीत साजन मिश्रा ने दिया है। इसकी कहानी सुरेंद्र मिश्रा और विवेक मिश्रा ने लिखी है। फिल्म को अंशुमान सिंह फिल्म क्रिएशन और मैड्ज मूवीज बैनर तले बनाया गया है।

फिल्म में प्रसून यादव ने बतौर कोरियोग्राफर काम किया है और इसके गानों को शिब्बू गाजिपुरी, सुरेंद्र मिश्रा, प्यारेलाल यादव और शेखर मधुर ने लिखे हैं। वहीं, इसमें रानी चटर्जी के अलावा देव सिंह, ज्योति मिश्रा, अजय प्रताप सिंह, अवधेश मिश्रा, अनीता रावत, और प्रीति शुक्ला जैसे भोजपुरी कलाकार भी अहम किरदारों में नजर आएंगे।

अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की बात करें तो वह मुख्य रूप से 'परिणय सूत्र' में नजर आएंगी, जिसकी शूटिंग जारी है। इसके अलावा, वह 'अम्मा' फिल्म में भी नजर आएंगी, जो सिनेमाघरों के बजाय सीधे टीवी पर प्रसारित की जाएगी। उनके कई अन्य अपकमिंग प्रोजेक्ट्स भी अभी रिलीज के लिए तैयार हैं।

