'चुगली एक आर्ट है'... रानी चटर्जी ने मजेदार तरीके से किया अपनी फिल्म का प्रमोशन

Sep 13, 2025, 07:16 AM

मुंबई, 13 सितंबर (आईएएनएस)। भोजपुरी सिनेमा की जानी-मानी अदाकारा रानी चटर्जी ने शनिवार को इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें वह 'चुगली' करने की कला के बारे में बात कर रही हैं। उनके कहने का अंदाज और चेहरे के हाव-भाव इतने मजेदार हैं कि हर कोई मुस्कुरा उठा। इस पोस्ट के जरिए रानी ने अपनी नई फिल्म 'चुगलखोर बहुरिया' के वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर की भी जानकारी दी।

इंस्टाग्राम पर पोस्ट की गई वीडियो में रानी ग्रीन कलर के टॉप में नजर आ रही है और बड़े ही मजाकिया लहजे में कैमरे की तरफ देखते हुए कहती हैं, "क्या लगता है आपको चुगली करना आसान है... आसान नहीं है चुगली करना। चुगली एक आर्ट है।"

इसके बाद वह मुस्कुराते हुए कहती हैं, "आज शाम को साढ़े छह बजे आ रही है 'चुगलखोर बहुरिया'... सबकी चुगली करने। आज है मेरी फिल्म का वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर, सिर्फ भोजपुरी सिनेमा टीवी चैनल पर।"

रानी का यह मजेदार अंदाज उनके फैंस को खूब पसंद आ रहा है। वीडियो के साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा, "चुगली करना एक आर्ट है और आज शाम को अपनी आर्ट दिखाने आ रही हूं।"

इस मजेदार और खास अंदाज में दिए गए अनाउंसमेंट पर रानी चटर्जी के फैंस जमकर प्रतिक्रिया दे रहे हैं।

एक फैन ने लिखा, "रानी जी, आप तो वाकई में बेस्ट हैं!"

दूसरे फैन ने लिखा, "आप कौन-कौन की चुगली करेंगे आज?"

कई लोगों ने हार्ट इमोजी और लाफ्टर इमोजी भेजे, जबकि कुछ ने फिल्म को देखने का वादा करते हुए लिखा होगा, "टीवी से नजर नहीं हटेगी आज शाम!"

बता दें कि 'चुगलखोर बहुरिया' फिल्म का निर्माण अंशुमन सिंह, विनय सिंह, और मधु शर्मा ने मिलकर किया है। इसके निर्देशक इश्तियाक शेख बंटी हैं। फिल्म को संगीत साजन मिश्रा ने दिया है। इसकी कहानी सुरेंद्र मिश्रा और विवेक मिश्रा ने लिखी है। फिल्म को अंशुमान सिंह फिल्म क्रिएशन और मैड्ज मूवीज बैनर तले बनाया गया है।

वर्कफ्रंट की बात करें तो रानी जल्द ही 'परिणय सूत्र' और 'अम्मा' फिल्म में नजर आएंगी, जिनकी शूटिंग जारी है।

