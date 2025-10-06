मनोरंजन

बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए आगे आईं अभिनेत्री भूमि पेडनेकर, बोलीं- सभी भारतीय मेरे भाई-बहन

Oct 06, 2025, 09:06 AM

मुंबई, 6 अक्टूबर (आईएएनएस)। देश के कई हिस्सों में बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है और अब फिल्मी सितारे प्रभावित लोगों की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। इस कड़ी में अभिनेत्री भूमि पेडनेकर ने एक खास पहल शुरू की है। उन्होंने बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए एक अभियान शुरू करने की घोषणा की है।

भूमि ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो साझा किया, जिसमें उन्होंने अपने इस अभियान के बारे में बताया। उन्होंने कहा, "मैंने और हुसैन जी ने मिलकर एक विशेष कैंपेन शुरू किया है। हमारा उद्देश्य उन सभी राज्यों के बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद करना है, जहां बाढ़ ने भारी नुकसान पहुंचाया है। मैं खुद जम्मू के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में गई थी, जबकि हुसैन जी महाराष्ट्र के बाढ़ग्रस्त इलाकों में पहुंचे। जम्मू-कश्मीर, पंजाब, असम, बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में बाढ़ ने लोगों का जीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है।"

उन्होंने आगे बताया, "हमारा लक्ष्य बाढ़ पीड़ितों को उनकी जरूरत का सामान मुहैया कराना है। इस कैंपेन के तहत हम टेंट, घर बनाने में मदद, बच्चों की शिक्षा और अन्य जरूरी चीजें उपलब्ध कराएंगे। हम चाहते हैं कि प्रभावित लोग अपनी जिंदगी को फिर से शुरू कर सकें।"

अभिनेत्री भूमि पेडनेकर ने अपने वीडियो के कैप्शन में एक भावुक संदेश लिखा, "भारत मेरा देश है और सभी भारतीय मेरे भाई-बहन हैं। अगर हम वाकई ऐसा मानते हैं तो आइए मिलकर उन लोगों की मदद करें जो बाढ़ की त्रासदी से जूझ रहे हैं।"

भूमि की इस पहल को उनके प्रशंसकों और आम लोगों से खूब समर्थन मिल रहा है। वे कमेंट सेक्शन पर तरह-तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं।

वर्कफ्रंट की बात करें तो अभिनेत्री भूमि पेडनेकर की हालिया रिलीज नेटफ्लिक्स सीरीज 'द रॉयल्स' थी, जिसमें वह इशान खट्टर के साथ नजर आई थीं। इसके अलावा, उन्होंने अपनी बहन के साथ मिलकर प्रीमियम वॉटर ब्रांड बैकबे लॉन्च किया है, जो एक बिजनेस वेंचर है।

--आईएएनएस

एनएस/वीसी

