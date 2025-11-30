मनोरंजन

बादशाह ने रवीना टंडन के साथ पोस्ट किया मजेदार वीडियो, दर्शकों को आया पसंद

Nov 30, 2025, 03:24 AM

मुंबई, 29 नवंबर (आईएएनएस)। 'गेंदा फूल,' 'पागल,' 'नैना,' और 'डीजे वाले बाबू' जैसे सुपरहिट गाने दे चुके मशहूर रैपर और सिंगर बादशाह ने शनिवार को मजेदार वीडियो पोस्ट किया, जिसे देखकर फैंस दीवाने हो रहे हैं।

इंस्टाग्राम पर पोस्ट किए गए इस वीडियो में बादशाह अपने सुपरहिट गाने (लड़की ब्यूटीफुल) पर अपने अंदाज में लिपसिंक कर रहे हैं। गाने को वे पूरे जोश और स्वैग के साथ गाते दिख रहे हैं, लेकिन इसकी खास बात ये है कि इसमें अभिनेत्री रवीना टंडन भी नजर आ रही है।

दरअसल, गाने के बोल में एक जगह पर रवीना का नाम आता है, जिस वजह से गाने की खासियत और भी ज्यादा बढ़ गई है। वहीं, वीडियो के दौरान जब रवीना का नाम आता है, तो कैमरा रवीना टंडन की ओर घूमता है और वे मुस्कुराते हुए पोज देती हैं। उनका यह अंदाज देखकर फैंस काफी खुश हो रहे हैं। वीडियो में बादशाह और रवीना की बॉन्डिंग साफ देखी जा सकती है।

बादशाह ने वीडियो पोस्ट कर लिखा, "कुछ पुरानी और खास चीजें।"

यह वीडियो पोस्ट होते ही फैंस का ढेर सारा प्यार मिल रहा है। लोग कमेंट्स सेक्शन में तरह-तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं।

बता दें कि ये सॉन्ग साल 2014 में बादशाह ने फाजिलपुरिया के साथ मिलकर बनाया था, जिसके बाद यह काफी वायरल हुआ था। इसके बाद इसे साल 2017 में फिल्म कपूर एंड सन्स में नए वर्जन में रिलीज किया गया था। गाने को बादशाह, फाजिलपुरिया, सुकृति और नेहा कक्कड़ ने मिलकर गाया था और लिरिक्स बादशाह और कुमार ने मिलकर लिखे थे।

बादशाह ने हिंदी, पंजाबी और हरियाणवी गानों से दर्शकों में खास पहचान बनाई है। बादशाह ने अपने करियर की शुरुआत साल 2006 में रैपर यो यो हनी सिंह के साथ हिप-हॉप ग्रुप 'माफिया मुंडीर' से की थी। साल 2012 में हनी सिंह से अलग होने के बाद उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई।

--आईएएनएस

एनएस/डीएससी

