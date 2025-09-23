मनोरंजन

बादशाह ने रिलीज किया 'कोकाइना' सॉन्ग, दमदार बीट्स के कारण बना पार्टी एंथम

Sep 23, 2025, 11:20 AM

मुंबई, 23 सितंबर (आईएएनएस)। रैपर बादशाह ने मंगलवार को अपना नया गाना 'कोकाइना' रिलीज किया है। बादशाह पहले से ही 'जुगनू' और 'सैटरडे सैटरडे' जैसे कई हिट गानों के लिए जाने जाते हैं। इस नए गाने में बादशाह के साथ सिमरन कौर ने भी अपनी आवाज दी है।

गाने के म्यूजिक वीडियो में एक्ट्रेस नताशा भारद्वाज भी नजर आ रही हैं, जो इस वीडियो को और भी खास बनाती हैं।

'कोकाइना' एक पार्टी एंथम है, जिसमें मजेदार बीट्स और दमदार बोल हैं, जिसे सुनते ही हर कोई झूम उठेगा।

बादशाह ने इस गाने को लेकर कहा, '''कोकाइना' सिर्फ एक गाना नहीं है, बल्कि यह एक अनुभव है। यह गाना लोगों को जिंदगी के हर पल को खुलकर जीने और खुशियां मनाने के लिए प्रेरित करता है। यह गाना सबको, चाहे वह डांस फ्लोर पर हो या बाहर, एक साथ लाने का काम करेगा।''

इस गाने का म्यूजिक हितेन ने तैयार किया है। इसके अलावा, पीयूष और शाजिया ने इस गाने को कोरियोग्राफ किया।

बता दें कि बादशाह का असली नाम आदित्य प्रतीक सिंह सिसोदिया है, लेकिन उन्हें स्टेज पर पहले 'कूल इक्वल' नाम से जाना जाता था, बाद में उन्होंने यो यो हनी सिंह की सलाह पर अपना नाम बदलकर 'बादशाह' रख लिया। उन्होंने हिंदी, पंजाबी, हरियाणवी, और अंग्रेजी जैसी भाषाओं में कई सुपरहिट गाने बनाए।

वह न सिर्फ सफल रैपर हैं, बल्कि गायक, गीतकार और संगीत निर्माता भी हैं। 2012 में आए उनके गाने 'सैटरडे सैटरडे' को 2014 में फिल्म 'हम्प्टी शर्मा की दुल्हनिया' में शामिल किया गया, जिसने उन्हें लोकप्रियता की ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। इसके बाद उन्होंने 'अभी तो पार्टी शुरू हुई है', 'कर गई चुल', 'काला चश्मा', 'हाय गर्मी', 'तारीफां' जैसे कई चार्टबस्टर हिट्स दिए।

बादशाह जज के रूप में भी लोकप्रिय रियलिटी शोज जैसे एमटीवी हसल, इंडियन आइडल, इंडिया गॉट टैलेंट आदि का हिस्सा रह चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में रिलीज हुई फिल्म 'खानदानी शफाखाना' के जरिए अभिनय में भी कदम रखा।

2025 में उन्होंने मुंबई में 'बैडबॉय पिज्जा' नाम से एक क्यूएसआर रेस्टोरेंट भी शुरू किया। वे अपनी मेहनत से इंटरनेशनल लेवल पर भी पहचान बना चुके हैं और आज वे इंडस्ट्री के सबसे बड़े पॉप आइकॉन्स में से एक हैं।

--आईएएनएस

पीके/एबीएम

