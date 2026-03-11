बादशाह के 'टिटरी' गाने पर भड़कीं सोना मोहपात्रा, कहा- भद्दे शब्दों का प्रयोग करना क्रिएटिविटी नहीं

मुंबई, 11 मार्च (आईएएनएस)। मशहूर रैपर और सिंगर बादशाह अपने नए गाने 'टिटरी' को लेकर विवादों में घिरे हुए हैं। गाने के रिलीज होते ही इसके बोल और वीडियो के कारण सोशल मीडिया पर भारी आलोचना शुरू हो गई थी। इसी कड़ी में मशहूर गायिका सोना मोहपात्रा ने भी गाने को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया दी।

सोना ने बुधवार को अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक नोट शेयर किया। उन्होंने इस नोट पर लिखा कि यह कोई पहली बार नहीं है। हम पहले भी ऐसे कई मामले देख चुके हैं। सोना ने लिखा, "अक्सर कोई आदमी अपनी इन हरकतों से औरतों को सिर्फ आकर्षक चीज की तरह पेश करता है और खुद को हीरो बताने की कोशिश करता है, जैसे औरतें बस उसकी ऐसी हरकतों पर फिदा हो जाएंगी।"

सोना ने रैप में भद्दे शब्द प्रयोग करने पर तंज कसा। उन्होंने लिखा, "'तू मुझपे मरती है, मुझपे जान चिड़कती है' जैसे पुराने और झूठे स्वैग दिखाना कोई क्रिएटिविटी नहीं है। यह पॉप कल्चर का सबसे आलसी और बोझिल तरीका है।"

उन्होंने आगे कहा कि खुद को 'हरियाणा का बेटा' कहना और उदास चेहरा बनाना भी सही नहीं है। उन्होंने लिखा, "हरियाणा पहले से ही देश के सबसे खराब जेंडर रेश्यो, औरतों के खिलाफ हिंसा और ऑनर किलिंग से जूझ रहा है।"

सोना ने जोर देते हुए लिखा कि एक आर्टिस्ट का काम लोगों की सोच को बेहतर बनाना है। उन्होंने बादशाह पर तंज कसते हुए लिखा, "आप या तो महिलाओं के खिलाफ गलत सोच को चुनौती दे सकते हैं या फिर इसका फायदा उठाकर पैसा कमा सकते हैं।"

अंत में उन्होंने बादशाह और इस तरह के रैप बनाने वालों पर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा, "बादशाह और इस तरह के बाकी लोग बेहतर करें, और आप फैशन के नाम पर इस तरह की चीजों पर पैसे खर्च करने वाले लोग…दिमाग बढ़ाइए।"

सोना ने अपना नोट शेयर कर कैप्शन दिया, "और अब स्कूल यूनिफॉर्म वाली लड़कियों को बस शोभा बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इस मानसिकता में बदलाव लाएं। भारत को बेहतर चाहिए।"

--आईएएनएस

एनएस/एएस