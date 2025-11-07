मनोरंजन

बठिंडा के 'साड्डा पत्तर' के छोले-भटूरे खाकर झूमे आशीष विद्यार्थी

Nov 07, 2025, 06:20 AM
बठिंडा के 'साड्डा पत्तर' के छोले-भटूरे खाकर झूमे आशीष विद्यार्थी

मुंबई, 6 नवंबर (आईएएनएस)। हिंदी सिनेमा में अपने अभिनय का लोहा मनवा चुके अभिनेता आशीष विद्यार्थी अब भले ही बड़े पर्दे पर कम नजर आते हैं, लेकिन वे सोशल मीडिया पर व्लॉगिंग करके प्रशंसकों के बीच खास जगह बनाए हुए हैं। गुरुवार को उन्होंने एक मजेदार वीडियो पोस्ट किया।

दरअसल, अभिनेता अपना पॉडकास्ट चलाते हैं और शहर-शहर जाकर फूड व्लॉगिंग भी करते हैं। इसी सिलसिले में वे पंजाब के बठिंडा जा पहुंचे, जिसका वीडियो उन्होंने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया।

वीडियो में वे उत्साह के साथ बताते हैं कि 'साड्डा पत्तर', बस नाम ही काफी है। इनके यहां के छोले-भटूरे का बस एक निवाला खाते ही चेहरे पर खुशी झलक उठी। मसालेदार छोले-भटूरे ने उनकी जुबान को चटकारे लेने पर मजबूर कर दिया।

अभिनेता ने कैप्शन लिखा, "छोले भटूरों के मसाले और वो पंजाब का लजीज, दिल और जुबान, दोनों को भा गया और उसके साथ आए अचार, वाह भाई वाह। साथ आए अचार को उन्होंने 'संगीत जैसी सही कंपनी' बताया। हजारों की बिक्री वाले इस स्टॉल पर अचार की तारीफ करते नहीं थके। फिर आया पराठा -ऊपर सफेद मक्खन का जादू, हरी चटनी के साथ। बस, एक प्यारी मुस्कान उनके चेहरे पर खिल उठी।"

अभिनेता ने बताया कि उनके वीडियो का क्लाइमेक्स समोसा था। उन्होंने लिखा, "समोसा कुरकुरा क्रस्ट और गरमागरम, मलाईदार स्टफिंग की बात। मेरे दिल से एक आवाज आई। वाह, पहली बार, ये साड्डा पत्तर था, और उसने कहा- यहां का खाना सिर्फ मुंह में पानी लाने वाला नहीं, बल्कि दिल को छू लेने वाला है।"

आशीष ने फिल्म 'द्रोहकाल' में सपोर्टिंग रोल निभाकर हिंदी सिनेमा में कदम रखा था, जिसके लिए उन्हें नेशनल अवॉर्ड भी मिला था। अभिनेता ने बंगाली सिनेमा की जानी-मानी अभिनेत्री शकुंतला बरुआ की बेटी और टीवी अभिनेत्री राजोशी बरुआ से शादी की। आशीष और राजोशी का एक बेटा है, जिसका नाम अर्थ है।

अभिनेता हाल ही में करण जौहर के नेटफ्लिक्स शो 'द ट्रेटर्स' में नजर आए थे। इसमें शो में कुल 20 सेलिब्रिटी खिलाड़ी के तौर पर शामिल हुए थे।

--आईएएनएस

एनएस/एबीएम

