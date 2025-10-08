'बैटल ऑफ शत्रुघाट' एक नई शैली है जिसे करने के लिए मैं बहुत उत्सुक हूं: गुरमीत चौधरी

मुंबई, 8 अक्टूबर (आईएएनएस)। अभिनेता गुरमीत चौधरी बहुत जल्द ही फिल्म 'बैटल ऑफ शत्रुघाट' में एक नई शैली में हाथ आजमाते दिखाई देंगे। इस फिल्म के बारे में उन्होंने आईएएनएस से खास बातचीत में बताया कि क्यों यह उनके लिए एक नया चैलेंज है।

गुरमीत चौधरी ने आईएएनएस को दिए स्पेशल इंटरव्यू में कहा, "'बैटल ऑफ शत्रुघाट' हमारे प्यार और मेहनत का नतीजा है। मैं इस नई शैली में कदम रखने को लेकर बहुत उत्साहित हूं। यह मेरे लिए एक अनजाना क्षेत्र है और इस कॉस्ट्यूम ड्रामा के साथ वापसी करना घर लौटने जैसा अनुभव है। यह फिल्म प्रेम, युद्ध, ऐतिहासिक तत्वों और नाटक का शानदार मेल है। मैं अपने फर्स्ट लुक मोशन पोस्टर के रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं। यह बस शुरुआत है और मैं चाहता हूं कि सभी इसे बड़े पर्दे पर देखने के लिए उत्साहित हों।"

मेकर्स ने बुधवार को ही सोशल मीडिया पर फिल्म का पहला मोशन पोस्टर जारी किया। इसे शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, "जब युद्ध की लहर के सामने प्यार खड़ा होता है तो केवल साहस ही जीतता है। 'बैटल ऑफ शत्रुघाट' का मोशन पोस्टर पेश करते हुए गर्व हो रहा है। यहीं से युद्ध शुरू होता है।"

इस मोशन पोस्टर में गुरमीत चौधरी और अभिनेत्री आरुषि निशंक हाथ पकड़े एक पुल पर खड़े दिखाई दे रहे हैं। आरुषि शाही पोशाक में बेहद खूबसूरत लग रही हैं, जबकि गुरमीत एक योद्धा की ड्रेस पहने दिखाई दे रहे हैं। यह फिल्म के सार को बखूबी दर्शाता है। बैकग्राउंड में एक शानदार म्यूजिक बज रहा है।

'बैटल ऑफ शत्रुघाट' को शाहिद काजमी ने लिखा है। वह इस फिल्म के निर्देशक भी हैं। इस फिल्म में गुरमीत चौधरी, आरुषि निशंक, सिद्धार्थ निगम, महेश मांजरेकर, रजा मुराद और जरीना वहाब जैसे कलाकार दिखाई देंगे। पीवाई मीडिया, हिल क्रेस्ट मोशन्स और शाहिद काजमी इसका निर्माण कर रहे हैं। इसकी रिलीज डेट अभी तय नहीं हुई है। बताया जा रहा है कि इस फिल्म में एक ऐतिहासिक युद्ध को जीवंत किया जाएगा। दर्शन भगवानदास कामवाल इसकी कॉस्ट्यूम और स्टाइलिंग की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं।

गुरमीत चौधरी को पिछली बार 2021 की हॉरर फिल्म 'द वाइफ' में देखा गया था, जिसका प्रीमियर जी5 पर हुआ था।

--आईएएनएस

जेपी/डीकेपी