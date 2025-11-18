मनोरंजन

बीटीएस तस्वीरों में दिखा अंजना सिंह का ब्राइडल लुक, नई फिल्म 'मां का साया' की शूटिंग जारी

Nov 18, 2025

मुंबई, 17 नवंबर (आईएएनएस)। भोजपुरी सिनेमा की जानी-मानी अभिनेत्री अंजना सिंह की मानो पांचों उंगलियां घी में हैं। अभी हाल ही में उनकी फिल्म भाभी मेरी मां का फर्स्ट लुक जारी हुआ है और उनकी अपकमिंग फिल्म मां का साया की शूटिंग जारी है।

सोमवार को अभिनेत्री ने इंस्टाग्राम पर फिल्म की शूटिंग की बीटीएस तस्वीरें पोस्ट की, जिसमें वे दुल्हन के लुक में नजर आ रही हैं।

पोस्ट की गई तस्वीरों में अंजना गले में हार, नथ, और माथे में बेंदी के साथ ब्राइड लुक में नजर आ रही हैं। वहीं, उनके साथ फिल्म के मुख्य कलाकार भी नजर आ रहे हैं। अभिनेत्री ने पोस्ट शेयर कर लिखा, "मां का साया।"

अभिनेत्री की पोस्ट की गई तस्वीरें फैंस और इंडस्ट्री के साथी कलाकारों को काफी पसंद आ रही हैं। वे कमेंट सेक्शन पर तरह-तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं।

अभिनेत्री रिंकू घोष ने कमेंट सेक्शन पर कमेंट करते हुए "ब्यूटिफुल" लिखा, तो शिवम तिवारी ने हार्ट इमोजी के साथ प्रतिक्रिया दी।

अभिनेत्री अंजना और रिंकू जल्द ही 'छोटकी भौजी और बड़की भौजी' में नजर आएंगी। फिल्म की शूटिंग कुछ हिस्सों की शूटिंग मिर्जापुर के चील्ह स्थित ग्राम पंचायत गहिया में हुई है।

फिल्म में भोजपुरी के प्रसिद्ध कलाकार मनोज सिंह टाइगर (बटाशा चाचा), रिंकू घोष, देव सिंह, अंजना सिंह और बेबी काजोल मुख्य भूमिकाओं में हैं। सभी कलाकार अपनी भूमिकाओं में पूरी तरह से डूबे हुए हैं।

अंजना ने फिल्मों में आने से पहले प्रोडक्शन मैनेजर के तौर पर काम किया। साथ ही, उन्होंने इवेंट होस्टिंग भी की है। फिर, धीरे-धीरे वे भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की टॉप एक्ट्रेस में शामिल हो गईं। उन्होंने पवन सिंह, खेसारी लाल यादव, और अरविंद अकेला कल्लू जैसे सुपरस्टार्स के साथ काम किया है। उनकी ज्यादा से ज्यादा फिल्में दर्शकों के दिलों में खास पहचान बनाती हैं।

अभिनेत्री ने धारावाहिक से अभिनय में कदम रखा था। इसके बाद वे भोजपुरी फिल्म 'एक और फौलाद' में नजर आई थीं। जल्द ही अभिनेत्री की कुछ फिल्में रिलीज होंगी, जिनमें 'छोटकी भौजी और बड़की भौजी' और 'भाभी मेरी मां' शामिल हैं।

--आईएएनएस

एनएस/डीएससी

