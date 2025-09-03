बुसान फिल्म फेस्टिवल 2025 की जूरी में शामिल हुईं नंदिता दास

मुंबई, 3 सितंबर (आईएएनएस)। मशहूर अभिनेत्री और निर्देशक नंदिता दास बुसान फिल्म फेस्टिवल 2025 में जूरी की भूमिका निभाती दिखाई देंगी। यह खुशखबरी उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर लोगों के साथ साझा की है।

अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अभिनेत्री ने लिखा, "बुसान में वापस आकर बहुत उत्साहित हूं, जो दुनिया में मेरे पसंदीदा और पूरे एशिया के सर्वश्रेष्ठ फिल्म समारोह में से एक है। लेकिन इस बार मैं एक अभिनेत्री, निर्देशक या पुरस्कार विजेता के रूप में नहीं जा रही हूं। मैं जूरी बनकर वहां जा रही हूं।"

वह इससे पहले 2018 में बुसान फिल्म फेस्टिवल में गई थीं। तब वो बतौर निर्देशक वहां पहुंची थीं। इस बार वो निर्णायक मंडल का हिस्सा बनकर वहां जा रही हैं। जूरी का हिस्सा बनने के बाद अपनी भावनाओं को फैंस के साथ साझा करते हुए उन्होंने लिखा, "काम और जिंदगी के तमाम तनावों के बीच मुझे पता है कि यह अनुभव रचनात्मक प्रेरणा का बहुत बड़ा स्त्रोत होगा। एक हॉल में अच्छी फिल्में देखने और उसके बाद सबसे रोमांचक जूरी विचार-विमर्श का बेसब्री से इंतजार है। मैं फिल्मों, लोगों, वहां के खाने, दूसरे फिल्म निर्माताओं और फिल्म प्रेमियों से बातचीत और दुनिया भर से आए अद्भुत दोस्तों से एक बार फिर मिलने का बेसब्री से इंतजार कर रही हूं।"

नंदिता दास ने यह भी बताया कि वो वहां से लगातार अपने फैंस के लिए अपडेट्स साझा करती रहेंगी। बुसान फिल्म फेस्टिवल में इस बार 5 नई कैटेगरी बनाई गई हैं। इनमें भी इस साल पुरस्कार दिए जाएंगे।

नंदिता दास "अर्थ," "फायर," और "बवंडर" जैसी फिल्मों में अपनी भूमिकाओं के लिए जानी जाती हैं। भारतीय सिनेमा में उन्होंने एक्टिंग के साथ ही बतौर निर्देशक भी अहम योगदान दिया है। 2008 में फिल्म "फिराक" से निर्देशन की दुनिया में कदम रखा था। इसके बाद वो "मंटो" और "ज्विगाटो" जैसी फिल्मों का निर्देशन कर चुकी हैं।

नंदिता दास कान्स फिल्म फेस्टिवल सहित कई अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोहों में निर्णायक मंडल का हिस्सा रही हैं।

