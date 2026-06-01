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बर्थडे स्पेशल: शादी के पहले ही जब मां को लग गई थी सोनाक्षी सिन्हा और जहीर के रिश्ते की भनक, एक्ट्रेस ने बताया पूरा किस्सा

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Jun 01, 2026, 03:39 PM

नई दिल्ली, 1 जून (आईएएनएस)। एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा जितना अपनी अदाकारी, गायकी और अपने बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती हैं, उतनी ही अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी चर्चा में रही हैं। खासकर जहीर इकबाल के साथ उनकी लव स्टोरी और शादी ने खूब सुर्खियां बटोरीं। कई लोगों ने उन्हें ट्रोल भी किया, लेकिन शादी से पहले ही सोनाक्षी की मां पूनम सिन्हा को दोनों के रिश्ते का अंदाजा हो गया था।

दरअसल, मशहूर कोरियोग्राफर और फिल्म निर्माता फराह खान कुछ दिन पहले अपने यूट्यूब चैनल के लिए सोनाक्षी और जहीर के घर पहुंची थीं। इस दौरान उनके साथ उनके लोकप्रिय कुक दिलीप भी मौजूद थे। खास बात यह थी कि इस मौके पर सोनाक्षी और जहीर की मां भी मौजूद थीं।

बातों-बातों में फराह खान ने कपल से पूछा कि आखिर उनके परिवारों की पहली मुलाकात कब और कैसे हुई थी। इस सवाल का जवाब देते हुए सोनाक्षी ने बताया कि दोनों परिवारों की पहली मुलाकात अभिनेत्री हुमा कुरैशी के घर आयोजित एक पार्टी में हुई थी। सोनाक्षी ने बताया कि उस पार्टी में सिर्फ उनके और जहीर के परिवार ही नहीं, बल्कि हुमा कुरैशी के माता-पिता भी मौजूद थे। सभी ने साथ बैठकर बातचीत की, हंसी-मजाक किया और शाम का भरपूर आनंद लिया।

जब फराह खान ने सोनाक्षी की मां पूनम सिन्हा से पूछा कि क्या उस समय उन्हें सोनाक्षी और जहीर के रिश्ते को लेकर कोई अंदाजा हुआ था, तो उन्होंने हंसते हुए कहा कि उन्हें कुछ-कुछ शक जरूर हो गया था। पूनम सिन्हा ने बताया कि पार्टी के दौरान सोनाक्षी, जहीर की मां के पैरों के पास बैठी हुई थीं। यह देखकर उन्हें थोड़ा अलग महसूस हुआ और तभी उनके मन में दोनों के रिश्ते को लेकर सवाल उठने लगे थे।

हालांकि उस समय किसी ने खुलकर कुछ नहीं कहा, लेकिन मां की नजरें अक्सर बच्चों के मन की बात भांप लेती हैं। बाद में यही रिश्ता प्यार से शादी तक पहुंचा और 23 जून 2024 को सोनाक्षी और जहीर ने शादी कर ली।

सोनाक्षी सिन्हा का जन्म 2 जून 1987 को हिंदी फिल्म के जाने-माने अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा और अभिनेत्री पूनम सिन्हा के घर हुआ था। फिल्मों में आने से पहले सोनाक्षी एक कॉस्ट्यूम डिजाइनर के तौर पर काम करती थीं। उन्होंने फैशन डिजाइनिंग की पढ़ाई की और फिल्म इंडस्ट्री में पर्दे के पीछे अपना करियर शुरू किया था।

अगर सोनाक्षी के करियर की बात करें तो उन्होंने साल 2010 में फिल्म दबंग से बॉलीवुड में कदम रखा था। फिल्म में उनके साथ सुपरस्टार सलमान खान नजर आए थे। पहली ही फिल्म ने उन्हें रातोंरात स्टार बना दिया और इसके लिए उन्हें बेस्ट फीमेल डेब्यू का फिल्मफेयर अवॉर्ड भी मिला।

इसके बाद सोनाक्षी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। राउडी राठौर, सन ऑफ सरदार, दबंग 2 और हॉलिडे: ए सोल्जर इज नेवर ऑफ ड्यूटी जैसी कई हिट फिल्मों में उन्होंने काम किया। वहीं लुटेरा में निभाए गए 'पाखी' के किरदार को आज भी उनके द्वारा निभाए गए बेहतरीन किरदारों में गिना जाता है। इसके अलावा उन्होंने गायकी में भी हाथ आजमाया। आज सोनाक्षी सिन्हा बॉलीवुड की उन अभिनेत्रियों में शामिल हैं जिन्होंने अपनी मेहनत और प्रतिभा के दम पर एक अलग मुकाम हासिल किया है।

--आईएएनएस

पीआईएम/वीसी

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