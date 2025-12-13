मनोरंजन

बर्थडे स्पेशल : मां के कहने पर फिल्मों में रखा कदम, आज भोजपुरी सिनेमा की क्वीन

Dec 13, 2025

मुंबई, 12 दिसंबर (आईएएनएस)। मराठी, तमिल, हिंदी और भोजपुरी सिनेमा में अपनी एक्टिंग को साबित कर चुकी अभिनेत्री मधु शर्मा जाना-माना चेहरा हैं। अभिनेत्री ने भले ही तमिल फिल्मों से अपने करियर की शुरुआत की, लेकिन आज भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री का बड़ा चेहरा बन चुकी हैं।

उन्होंने अपने अभिनय के लिए कई पुरस्कार भी जीते हैं। अभिनेत्री मधु शर्मा पहली ऐसी एक्ट्रेस हैं, जिन्होंने भोजपुरी के हर बड़े स्टार के साथ गाने और फिल्में की हैं। भोजपुरी में पवन सिंह और दिनेश लाल यादव निरहुआ के साथ उनकी जोड़ी सबसे ज्यादा पसंद की जाती है। तमिल सिनेमा में भी उन्होंने 15 साल तक काम किया और बैक-टू-बैक कई हिट फिल्में दी, लेकिन अभिनेत्री कभी भी एक्टिंग को अपना पेशा नहीं बनाना चाहती थीं, बल्कि अपनी मां के कहने पर उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा।

मधु शर्मा बचपन से ही डॉक्टर या अपने घूमने-फिरने के शौक की वजह से ट्रैवलर बनने का सपना देखती थी। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि वह अपनी मां के कहने पर फिल्मों में आई थीं और उनके ही कहने पर फिल्मों के लिए फोटोशूट कराया था। अभिनेत्री ने बताया कि पहली तमिल फिल्म भी उन्हें इसी फोटोशूट के जरिए मिली थी और तब से लेकर आज तक उन्होंने कभी करियर में पीछे मुड़कर नहीं देखा।

13 दिसंबर 1984 को जोधपुर में जन्मीं मधु का फिल्मी करियर विवादों से दूर रहा है। हालांकि, एक बार पवन सिंह और अक्षरा सिंह के विवाद की वजह से उन्हें मामले पर सफाई देने के लिए सामने आना पड़ा था। अक्षरा सिंह ने मधु शर्मा का नाम लेकर पवन सिंह पर निशाना साधा था कि उन्होंने भी एक्ट्रेस के साथ बदसलूकी करने की कोशिश की थी। हालांकि, मधु ने साफ किया था कि वह और पवन सिंह दोनों अच्छे दोस्त हैं और हमारे बीच लड़ाई हो सकती है, लेकिन बदतमीजी नहीं।

अभिनेत्री के फिल्मी करियर की बात करें तो उन्हें सबसे पहले 1998 में तमिल फिल्म 'गुरु पारवाई' में देखा गया था, जिसके बाद उन्होंने कई बैक-टू-बैक फिल्मों में काम किया। उन्होंने 2003 में फिल्म 'ससुरा बड़ा पैसा वाला' से भोजपुरी सिनेमा में डेब्यू किया और 'देवरा बड़ा सतावेला', 'जय मां दुर्गा', 'मां तुझे सलाम', 'भोजपुरी सिनेमा', 'भोजपुरी गैंगस्टर', 'राजा बाबू' और 'बादशाह' जैसी फिल्मों में काम किया। मधु आज भी भोजपुरी सिनेमा में सक्रिय हैं।

--आईएएनएस

पीएस/एबीएम

