मनोरंजन

बर्थडे स्पेशल: हंसिका मोटवानी- चाइल्ड आर्टिस्ट से लेकर साउथ फिल्मों की बेहतरीन अभिनेत्री तक का सफर

मुंबई, 7 अगस्त (आईएएनएस)। हंसिका मोटवानी एक जानी-मानी अदाकारा हैं। 9 अगस्त 1991 को जन्मी हंसिका ने अपने करियर की शुरुआत एक चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में मशहूर टीवी शो 'शाका लाका बूम बूम' से की थी।

फिर उसके बाद ऋतिक रोशन की फिल्म 'कोई मिल गया' में उनकी एक्टिंग को सराहा गया।

इस तरह 15 साल की उम्र में हंसिका मोटवानी को उनकी पहली फिल्म मिली। तेलुगु फिल्म 'देसमुदुरु' उनकी डेब्यू मूवी थी। इसे पुरी जगन्नाध ने डायरेक्ट किया था, इसके लिए उन्हें साउथ के फिल्म फेयर का बेस्ट फीमेल डेब्यू का अवॉर्ड मिला था।

तमिल सिनेमा में लीड एक्ट्रेस के तौर पर उनकी पहली फिल्म ने दर्शकों का दिल जीत लिया। 'एंगेयुम काधल' और 'ओरु कल' ओरु 'कन्नाड़ी' जैसी फिल्मों के साथ उन्होंने दक्षिण भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में खुद को मजबूती से स्थापित किया।

हंसिका मोटवानी तमिल, तेलुगु, कन्नड़, हिंदी और मलयालम जैसी कई भाषाओं में काम कर चुकी हैं। एक चुलबुली किशोरी से लेकर गहराई भरे किरदार निभाने तक, हंसिका का सफर काफी प्रभावशाली रहा है। विभिन्न इंडस्ट्रीज में आसानी से काम कर लेने की उनकी काबिलियत के दम पर उनका लंबा-चौड़ा फैन बेस तैयार हो गया।

फिल्मों के अलावा हंसिका कई सामाजिक कार्यों से जुड़ी हैं। वो वंचित बच्चों की शिक्षा और ब्रेस्ट कैंसर जागरूकता के लिए होने वाले इंवेंट्स में शामिल होती रहती हैं।

निजी जिंदगी की बात करें तो उन्होंने अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड सोहेल कथूरिया से 4 दिसंबर 2022 को शादी की थी। एक इंटरव्यू में हंसिका ने बताया था कि, कैसे उनकी लाइफ में सोहेल की एंट्री हुई थी। एक्ट्रेस ने बताया था कि 2016 में जब तमिल स्टार संबू के साथ उनका ब्रेकअप हो गया था तो वो टूट गई थीं।

उन्होंने कहा, "मुझे किसी को फिर से हां कहने में कम से कम 7-8 साल लग गए।" हंसिका ने प्यार और शादी में अपने दृढ़ विश्वास पर जोर दिया और कहा कि वह किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जुड़ना चाहती हैं, जिसे वह हमेशा के लिए अपना मान सकें। सोहेल कथूरिया के आने के बाद ही उन्होंने फिर से अपने दिल के दरवाजे खोले, उन्होंने उनसे बात की।

दोनों की पहले दोस्ती हुई और फिर कई सालों तक डेट करने के बाद आखिरकार दिसंबर 2022 में उनसे शादी कर ली। हंसिका और सोहेल कथूरिया की शादी पर एक वेब सीरीज भी बनी है। इसका नाम है ‘हंसिका लव शादी ड्रामा’। इसे आप जियो हॉट स्टार पर देख सकते हैं।

