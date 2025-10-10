मनोरंजन

बर्थडे स्पेशल : अमन वर्मा और रोनित रॉय ने टीवी-सिनेमा में बनाई पहचान, एक के करियर पर 'ग्रहण'

Oct 10, 2025

नई दिल्ली, 10 अक्टूबर (आईएएनएस)। टीवी और सिनेमा में कई बड़े दिग्गज कलाकार हैं, जिन्होंने बिना किसी 'गॉडफादर' के अपनी पहचान बनाई। उन्हीं में से अमन वर्मा और रोनित रॉय हैं, जो शनिवार को अपना जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं।

अमन वर्मा ने टीवी के कई सीरियल में काम किया और अमिताभ बच्चन जैसे स्टार के साथ स्क्रीन शेयर की। अमन वर्मा का जन्म 11 अक्टूबर 1971 को मुंबई में हुआ था। वह शनिवार को अपना 57वां जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं। एक्टर ने टीवी से अपने करियर की शुरुआत की।

उनका पहला टीवी शो 'पचपन खंबे लाल दीवार' था, लेकिन इस सीरियल से खास पहचान नहीं मिली। उन्होंने गेम शो 'खुल जा सिम सिम' में एंकरिंग की और इस शो ने उनकी दुनिया ही बदल दी। अमन ने इस शो से घर-घर में पहचान बना ली।

उनके करियर की गाड़ी को रफ्तार देने का श्रेय एकता कपूर को जाता है, जिन्होंने उन्हें सीरियल 'कुमकुम' में काम दिया। इसके बाद एक्टर ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और बैक टू बैक सीरियल किए, जिनमें 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी', 'घराना', और 'खाकी एक वचन' जैसे सीरियल शामिल हैं।

उन्होंने फिल्मों में भी काम किया। उन्हें बागवान, जननी, अंदाज, और संघर्ष जैसी फिल्मों में देखा गया, लेकिन एक कंट्रोवर्सी की वजह से अमन का करियर चौपट हो गया।

साल 2005 में अमन का स्टिंग ऑपरेशन सामने आया। इस वीडियो ने एक्टर के करियर पर ग्रहण लगा दिया और आज वो फिल्मी दुनिया से दूर अपना बिजनेस चला रहे हैं।

टीवी की दुनिया का दूसरा बड़ा नाम रोनित रॉय हैं, जिनकी पर्सनल से लेकर प्रोफेशनल लाइफ तक सुर्खियों में रही है। एक्टर शनिवार को अपना 59वां जन्मदिन मना रहे हैं। रोनित ने अपनी मेहनत से आज बड़ा नाम हासिल कर लिया है, लेकिन शुरुआती दिनों में एक्टर की हालत इतनी खराब थी कि ढाबे पर खाने तक के लिए पैसे नहीं थे। उन्होंने खुद इस बात का खुलासा किया था कि वो दो रोटी ज्यादा नहीं खा पाते थे, क्योंकि पैसे नहीं थे।

रोनित ने फिल्मों से अपने करियर की शुरुआत की थी। उन्होंने 'जान तेरे नाम' फिल्म में काम किया था और इस फिल्म के लिए उन्हें 50 हजार रुपए मिले थे।

एक्टर ने एक इंटरव्यू में खुलासा करते हुए बताया था कि 50 हजार को भी कई महीनों में दिया गया, हर महीने 4 हजार की सैलरी मिलती थी और 4 हजार में पूरा महीना निकाल पाना मुश्किल हो जाता है। उन्होंने खुद इस बात को कबूला कि इंडस्ट्री ने उन्हें कभी नहीं अपनाया।

--आईएएनएस

पीएस/एबीएम

