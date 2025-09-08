बर्थडे पर अभिनेता कबीर दुहन सिंह ने बताया अनुभव, 'मार्को’ ने मुझे विनम्रता सिखाई

मुंबई, 8 सितंबर (आईएएनएस)। भारतीय अभिनेता कबीर दुहन सिंह सोमवार को अपना 39वां जन्मदिन मना रहे हैं। कबीर ने बताया कि पिछले साल आई उनकी फिल्म ‘मार्को’ उनके करियर का टर्निंग प्वाइंट साबित हुई।

इस फिल्म ने उनको एक व्यक्ति के तौर में काफी बदल दिया। अभिनेता कबीर दुहन तेलुगु, कन्नड़, तमिल और मलयालम भाषाओं की फिल्मों में दिखाई देते हैं। 2015 में तेलुगु फिल्म "जिल" से उन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। वे अधिकतर फिल्मों में विलेन का किरदार निभाते दिखाई देते हैं।

कबीर ने अपने अब तक के सफर पर बात करते हुए कहा, "पिछले साल मेरे लिए वाकई एक खास सफर रहा। मेरी फिल्म मार्को रिलीज हुई और यह मेरे करियर में एक बड़ा मील का पत्थर साबित हुई। सफलता कभी-कभी संतुलन खो सकती है, लेकिन ‘मार्को’ ने मुझे विनम्रता सिखाई और एक अभिनेता और एक व्यक्ति के रूप में मुझे नया नजरिया दिया।

उन्होंने कहा, "जैसा कि आपमें से कई लोग जानते हैं, मुझे अक्सर पर्दे पर हिंसक और एक्शन किरदार निभाने के लिए जाना जाता है, लेकिन पिछले साल अपने अनुभवों से मैंने किरदार में भावुकता को जोड़ना सीखा। 'मार्को' में आपने मेरा भावनात्मक पहलू जरूर महसूस किया होगा।"

कुछ समय पहले कबीर एक प्यारे से बेटे के पिता बने हैं। कबीर ने कहा, "उस पल ने मुझे हमेशा के लिए बदल दिया। इसने मुझे अधिक भावुक और ज्यादा जिम्मेदार बना दिया। मैंने सीखा कि पारिवारिक जीवन और काम, दोनों में संतुलन कैसे बनाया जाए। चाहे वह मेरे घर की देखभाल हो या मेरे बच्चे की।"

फिल्म "मार्को" की बात करें तो यह एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है। इसे हनीफ अदेनी ने लिखा और निर्देशित किया है। फिल्म में उन्नी मुकुंदन मुख्य भूमिका में हैं। फिल्म में सिद्दीकी, जगदीश, अभिमन्यु एस. थिलकन, एनसन पॉल और युक्ति थरेजा जैसे कलाकार भी हैं।

कबीर दुहन बहुत जल्द फिल्म 'राजा मंत्री चोर सिपाही' में काम करते दिखाई देंगे। कबीर दुहन सिंह लखपतिया, ताकत, युद्ध, दिल्ली गैंबलर फिल्म के अलावा मिर्जापुर वेब सीरीज में भी दर्शकों का मनोरंजन कर चुके हैं।

--आईएएनएस

जेपी/वीसी