बर्थडे गर्ल आरती : तीन साल की उम्र में विज्ञापन, 17 में मिस इंडिया वर्ल्डवाइड और 19 में बॉलीवुड डेब्यू

Nov 20, 2025, 04:41 PM

मुंबई, 20 नवंबर (आईएएनएस)। बॉलीवुड में कुछ नाम ऐसे होते हैं जो हमेशा के लिए लोगों के दिलों में बस जाते हैं। अभिनेत्री आरती छाबड़िया भी उन्हीं में से एक हैं। उनके चेहरे की मासूमियत और दमदार अदाकारी ने उन्हें इंडस्ट्री में अलग पहचान दिलाई। उनका फिल्मी सफर अलग था। उन्होंने न सिर्फ फिल्मों में, बल्कि म्यूजिक वीडियो और विज्ञापनों में भी अपनी अलग पहचान बनाई।

आरती के करियर की एक खास बात यह थी कि वह बड़े-बड़े सिंगिंग स्टार्स के म्यूजिक वीडियो में भी नजर आईं, जिनमें सुखविंदर सिंह, अदनान सामी और हैरी आनंद जैसे नाम शामिल हैं।

आरती का जन्म 21 नवंबर 1982 को मुंबई में हुआ था। बचपन से ही उनका झुकाव अभिनय की ओर था। उन्होंने महज तीन साल की उम्र में विज्ञापनों में काम करना शुरू कर दिया। उनका पहला ऐड शिशु फॉर्मूला पाउडर के लिए था। इस ऐड के बाद उनकी पहचान तेजी से बढ़ने लगी और धीरे-धीरे वे बड़े ब्रांड्स के विज्ञापनों में नजर आने लगीं। मैगी से लेकर अमूल जैसे ब्रांड्स के टीवी कमर्शियल में वह दिखाई देने लगीं।

आरती ने अपने करियर की शुरुआत मॉडलिंग से की, लेकिन 1999 में उन्होंने मिस इंडिया वर्ल्डवाइड का खिताब जीता। इस खिताब के साथ उन्होंने मिस फोटोजेनिक और मिस ब्यूटीफुल फेस जैसे अवॉर्ड भी जीते। इसके बाद उनके सामने म्यूजिक वीडियो और फिल्मों का नया रास्ता खुल गया।

म्यूजिक वीडियो में उन्होंने अपनी अदाओं का जादू दिखाया और उस समय के बड़े सिंगिंग स्टार्स के साथ काम किया। सुखविंदर सिंह के एल्बम 'नशा ही नशा', अदनान सामी के 'रूठे हुए हो क्यों', और हैरी आनंद के 'चाहत' जैसे म्यूजिक वीडियो में वह नजर आई और विज्ञापन और मॉडलिंग से अलग अपनी पहचान बनाई।

बॉलीवुड में उनका डेब्यू 2001 में फिल्म 'लज्जा' से हुआ। इसमें भले ही उन्हें लीड रोल नहीं मिला, लेकिन उनके अभिनय की काफी तारीफ हुई। इसके बाद उन्होंने 'तुमसे अच्छा कौन है' फिल्म की लीड भूमिका निभाई, जो हिट साबित हुई और आरती को बॉलीवुड में नई पहचान मिली।

इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने 'आवारा पागल दीवाना', 'शादी नंबर 1', 'राजा भैया', 'तीसरी आंख', 'अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों', 'शूटआउट एट लोखंडवाला', 'हे बेबी', 'मिलेंगे मिलेंगे', और 'डैडी कूल' जैसी कई फिल्मों में काम किया। इसके अलावा, वह साउथ इंडस्ट्री की कई फिल्मों में भी नजर आईं, जिनमें 'संथा', 'चिंताकयाला रवि', 'गोपी-गोदा मीडा पल्ली', और 'ओकारिकी ओकारू' आदि फिल्में हैं।

2011 में उन्होंने 'खतरों के खिलाड़ी सीजन 4' में हिस्सा लिया और विजेता बनीं। इसके बाद वह 'झलक दिखला जा 6' में भी नजर आईं। लेकिन 2017 के बाद आरती ने फिल्मों और टीवी से दूरी बना ली।

आरती ने 2019 में चार्टर्ड अकाउंटेंट विशारद बीडासी से शादी की। वह फैंस से जुड़ने के लिए सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती हैं।

