ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को अनुपम खेर की एक फिल्म बहुत है पसंद, एक्टर से की मुलाकात

मुंबई, 10 अक्टूबर (आईएएनएस)। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता अनुपम खेर ने हाल ही में यूके-इंडिया साझेदारी के उपलक्ष्य में आयोजित एक भव्य रिसेप्शन में शिरकत की। इस खास मौके पर उनकी मुलाकात ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर से हुई।

इस मुलाकात की जानकारी अनुपम खेर ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के जरिए प्रशंसकों के साथ शेयर की। उन्होंने प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर के साथ तस्वीरें और वीडियो पोस्ट किए।

अनुपम खेर ने कैप्शन में लिखा कि उन्हें रिसेप्शन में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री से मिलकर बेहद खुशी हुई। अभिनेता ने कीर स्टार्मर के भाषण की तारीफ करते हुए कहा कि यह गर्मजोशी से भरा था और इसमें भारत-ब्रिटेन के बीच मजबूत रिश्तों की संभावनाओं पर जोर दिया गया।

अनुपम ने यह भी बताया कि कीर स्टार्मर को उनकी पहली हॉलीवुड फिल्म 'बेंड इट लाइक बेकहम' बेहद पसंद है, जिसे जानकर उन्हें बेहद खुशी हुई। इस शानदार आयोजन के लिए उन्होंने ब्रिटिश हाई कमिश्नर हरजिंदर कांग को भी धन्यवाद दिया।

यह आयोजन यूके और भारत के बीच सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक संबंधों को और मजबूत करने के उद्देश्य से किया गया था। इस दौरान दोनों देशों के बीच सहयोग के नए अवसरों पर चर्चा हुई।

अनुपम खेर लंबे समय से भारतीय सिनेमा के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भी अपनी छाप छोड़ रहे हैं। उनकी फिल्म 'बेंड इट लाइक बेकहम' ने वैश्विक स्तर पर खूब प्रशंसा बटोरी थी।

'बेंड इट लाइक बेकहम' साल 2002 में रिलीज हुई थी। इसका निर्देशन गुरिंदर चड्ढा ने किया था। यह फिल्म एक ब्रिटिश भारतीय सिख लड़की की कहानी है, जो अपने परिवार की इच्छाओं के खिलाफ जाकर फुटबॉल खेलना चाहती है, लेकिन उसके माता-पिता चाहते हैं कि वह वकील बने और शादी करे।

यह फिल्म डेविड बेकहम के फ्री किक मारने के कौशल से प्रेरित है। इसमें परमिंदर नागरा, केइरा नाइटली (जूल्स की भूमिका में), और अनुपम खेर ने अभिनय किया है।

--आईएएनएस

एनएस/वीसी