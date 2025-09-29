बारिश में रानी चटर्जी को आने लगी 'किसी खास' की याद, कहा- क्यों ना निकले घर से दिल

नई दिल्ली, 28 सितंबर (आईएएनएस)। करियर की पहली फिल्म 'ससुरा बड़ा पैसे वाला' हिट देने वाली एक्ट्रेस रानी चटर्जी को किसी परिचय की जरूरत नहीं है।

एक्ट्रेस दो दशक से ज्यादा समय से फिल्मों में सक्रिय हैं और आज भी अकेले फिल्म को हिट कराने का दम रखती हैं, लेकिन पर्सनल लाइफ में आज तक सिंगल हैं। एक्ट्रेस का नाम खेसारी लाल यादव और रवि किशन समेत कई स्टार्स के साथ जुड़ चुका है, लेकिन जोड़ी किसी के साथ नहीं बन पाई, फिर भी एक्ट्रेस को बारिश के मौसम में किसी की याद सता रही है।

रानी चटर्जी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर ड्राइव करते हुए वीडियो पोस्ट की है। वीडियो में एक्ट्रेस ड्राइव करते हुए 'दहक' फिल्म का गाना 'सावन बरसे' पर लिप्सिंग कर रही हैं। एक्ट्रेस कार चलाते हुए भी गजब के एक्सप्रेशन दे रही हैं और बाहर हो रही बारिश का लुत्फ भी उठा रही हैं।

बता दें कि रानी चटर्जी मुंबई में रहती हैं और वहीं से अपना काम संभालती हैं।

एक्ट्रेस ने कैप्शन में लिखा, "क्यों ना निकले घर से दिल, मानसून मूड...आप इस बारिश में किसे मिस कर रहे हैं, हम तो मिस कर रहे हैं"। एक्ट्रेस के कैप्शन से साफ है कि वे अपने किसी करीबी को मिस कर रही हैं। अब वह कौन है..इस बात का खुलासा तो एक्ट्रेस सही समय आने पर ही करेंगी।

रानी पहले भी साफ कर चुकी हैं कि वे अपनी लाइफ में अपने परफेक्ट मैन का इंतजार कर रही हैं और उसके मिलते ही शादी कर लेंगी। एक्ट्रेस का परिवार भी चाहता है कि वह जल्दी से अपना परिवार बसा लें।

वर्क फ्रंट की बात करें तो रानी की बहुत सारी फिल्में पाइपलाइन में हैं। एक्ट्रेस की अपकमिंग फिल्म 'परिणय सूत्र' की शूटिंग पूरी हो चुकी है और फिल्म का पहला पोस्टर भी रिलीज हो चुका है। इसके अलावा, टीवी और यूट्यूब पर एक्ट्रेस की 'चुगलखोर बहुरिया', 'सास बहू चली स्वर्गलोक', 'प्रिया ब्यूटी पार्लर', और 'मायके की टिकट कटा दे पिया' रिलीज हो चुकी हैं।

--आईएएनएस

पीएस/एएस