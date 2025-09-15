बारिश को देख ईशा कोप्पिकर ने गाया ऋषि कपूर का क्लासिक गाना

मुंबई, 15 सितंबर (आईएएनएस)। बॉलीवुड एक्ट्रेस ईशा कोप्पिकर अक्सर सोशल मीडिया पर अपने फैंस के साथ जुड़ती रहती हैं और अपनी जिंदगी के छोटे-छोटे पल साझा करती हैं। सोमवार को उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया, जो देखते ही देखते उनके फैंस के बीच खूब चर्चा में आ गया।

इस वीडियो में उन्होंने अपने घर की खिड़की से बाहर बारिश दिखाई और बॉलीवुड का बेहद सुंदर पुराना गाना गाया। इस वीडियो ने लोगों को पुराने दिनों की याद दिला दी।

इस वीडियो में झमाझम बारिश की तेज आवाज साफ सुनाई दे रही है, जो एक सुकून भरा अहसास देती है।

वीडियो में ईशा मुस्कुराते हुए बोलती हैं, "सुबह-सुबह इस मौसम में कौन सा गाना याद आता है?" फिर, वह ऋषि कपूर और राखी गुलजार के मशहूर गाने 'क्या मौसम है' को गाना शुरू कर देती हैं।

वीडियो में वे बताती हैं कि बारिश के ऐसे मौसम में कॉफी पीने का मन बहुत करता है और वह अपने फैंस से इस मौसम का लुत्फ उठाने के लिए कहती हैं।

उन्होंने अपनी पोस्ट के कैप्शन में लिखा, "जब आसमान बरसता है, तो हमारी आत्मा गाती है। पुरानी धुनें, नई यादें...।"

बता दें कि 'क्या मौसम है' गाना 1977 में रिलीज हुई फिल्म 'दूसरा आदमी' का एक बेहद लोकप्रिय रोमांटिक गीत है, जिसे मोहम्मद रफी, किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने अपनी मधुर आवाज से गाया था।

इस गाने के संगीतकार राजेश रोशन और गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी थे। ईशा कोप्पिकर के बारे में बात करें, तो उन्होंने करियर की शुरुआत मॉडलिंग से की, लेकिन उनका असली सफर फिल्मों से शुरू हुआ।

उन्होंने पहली बार तमिल फिल्म 'काधल कविथई' में काम किया, जिसके लिए उन्हें फिल्मफेयर अवॉर्ड से नवाजा गया। इस सफल शुरुआत के बाद, उन्होंने बॉलीवुड में भी कदम रखा और साल 2002 में आई फिल्म 'फिजा' में नजर आईं।

इसके बाद वह कई फिल्मों का हिस्सा रहीं, जिनमें 'डॉन', 'कृष्णा कॉटेज', 'एलओसी कारगिल', 'क्या कूल हैं हम' और '36 चाइना टाउन' शामिल हैं। वह कई आइटम नंबरों में भी दिखाई दीं। उनके गाने 'खल्लास' और 'इश्क समुंदर' को दर्शकों ने खूब पसंद किया। उन्हें 'खल्लास गर्ल' के नाम से भी जाना जाने लगा।

--आईएएनएस

पीके/एबीएम