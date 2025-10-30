'बारामूला' के ट्रेलर को देखकर यामी गौतम को हुआ पति पर गर्व

मुंबई, 30 अक्टूबर (आईएएनएस)। सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोरने वाली मानव कौल की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'बारामूला' का ट्रेलर रिलीज हो चुका है।

ट्रेलर देखकर फिल्म की तारीफ किए बिना रह पाना मुश्किल है। एक्ट्रेस यामी गौतम ने फिल्म 'बारामूला' के ट्रेलर की तारीफ की और फैंस से फिल्म को देखने की अपील भी की।

'बारामूला' का रहस्यमयी ट्रेलर रिलीज हो चुका है, जिसमें कश्मीर में गायब होते बच्चों की गुत्थी को मानव कौल सुलझाते दिख रहे हैं।

ट्रेलर को शेयर कर यामी गौतम ने लिखा, "धुरंधर भाइयों अपनी आकर्षक कहानियों से पारंपरिक सीमाओं को तोड़ रहे हैं और नए जमाने के भारतीय सिनेमा की पहचान को नए सिरे से लिख रहे हैं। मैंने 'बारामूला' देखी है और मुझे जिमी भैया और आदित्य पर बहुत गर्व है कि यह बी62 स्टूडियो के बैनर तले बनी है। फिल्म का बेसब्री से इंतजार था, जो खत्म हो गया है।"

फिल्म 7 नवंबर से नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी।

फिल्म 'बारामूला' की कहानी यामी गौतम के पति और फिल्म डायरेक्टर और लेखक आदित्य धर ने लिखी है। फिल्म को निर्देशित आदित्य सुहास जंभाले ने किया है, जिन्हें अपने फिल्म निर्देशन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुका है, जबकि फिल्म का निर्माण लोकेश धर, ज्योति देशपांडे और आदित्य ने किया है।

आदित्य धर ने 2019 में आई 'उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक' का लेखन और निर्देशन किया था, और अब उनकी नई फिल्म 'धुरंधर' भी आ रही है, जिसमें लीड रोल में रणवीर सिंह हैं। फिल्म का डायरेक्शन और प्रोडक्शन आदित्य धर ने ही किया है।

