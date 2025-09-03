मनोरंजन

'बॉर्डर-2' के बाद हॉरर फिल्म करेंगे अहान शेट्टी, पैट्रिक ग्राहम लिखेंगे कहानी

मुंबई, 3 सितंबर (आईएएनएस)। बॉलीवुड अभिनेता सुनील शेट्टी के बेटे अहान शेट्टी की नई फिल्म की घोषणा हो गई है। यह एक हॉरर फिल्म होगी। इसकी कहानी फेमस फिल्ममेकर पैट्रिक ग्राहम लिखेंगे।

फिल्म का नाम अभी फाइनल नहीं हुआ है। इसकी लीड एक्ट्रेस की भी तलाश जारी है। इसकी कहानी अलग होगी, क्योंकि इसके जरिए पैट्रिक ग्राहम हिंदी फिल्मों में फिर से वापसी कर रहे हैं।

इससे पहले पैट्रिक ने 'घोल' और 'बेताल' जैसी हॉरर सीरीज बनाई थीं। इन्हें नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया था। दोनों की कहानी की खूब सराहना हुई थी।

नई फिल्म रोमांटिक होने के साथ ही हॉरर भी होगी, जो ऐतिहासिक घटनाओं से जुड़ी बताई जा रही है। इसे ख्याति मदान के नॉट आउट एंटरटेनमेंट के बैनर तले बनाया जाएगा।

अहान शेट्टी ने 2021 में फिल्म 'तड़प' से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। यह एक रोमांटिक एक्शन थ्रिलर मूवी थी। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई थी। इन दिनों वो 'बॉर्डर-2' की शूटिंग में बिजी हैं। वहीं, नई फिल्म के जरिए अहान हॉरर-कॉमेडी के जोनर में खुद को साबित करते दिखाई देंगे।

अहान की अपकमिंग फिल्म ‘बॉर्डर 2’ की बात करें तो, यह देशभक्ति पर आधारित फिल्म है। इसे 22 जनवरी, 2026 को रिलीज किया जाएगा। इसके निर्देशक अनुराग सिंह हैं।

‘बॉर्डर 2’ में सनी देओल, वरुण धवन, मेधा राणा, मोना सिंह और सोनम बाजवा जैसे सितारे भी हैं। इसका निर्माण भूषण कुमार और जेपी दत्ता ने किया है।

उन्होंने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सोशल मीडिया पर फिल्म के सेट से कुछ तस्वीरें साझा की थीं। इनके जरिए उन्होंने सेना के जवानों को नमन किया था।

अहान शेट्टी ने अपनी पोस्ट में लिखा था, “इन वीरों के साथ खड़ा होना सर्वोच्च सम्मान की बात है। ये अद्वितीय साहस, अनुशासन और बलिदान के योद्धा हैं, जो भारतीय सशस्त्र बलों की भावना को साकार करते हैं। ये वो पुरुष और महिलाएं हैं, जो राष्ट्र को अपने हृदय में और उसकी सुरक्षा को अपने कंधों पर उठाते हैं। उनके साथ खड़ा होना स्वतंत्रता के साथ खड़ा होना है।”

--आईएएनएस

जेपी/एबीएम

